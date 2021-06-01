快訊

疫苗民怨讓蔡英文親上前線 是成功拆彈還是引爆更大怒火？

中國「三孩政策」衝擊波：懷胎救國的生育大躍進？

「結束一黨專政」倡議違國安法？林鄭：顛覆制度屬違法

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港特首林鄭月娥。（美聯社）
香港特首林鄭月娥。（美聯社）

2018年時任香港中聯辦主任王志民曾指「結束一黨專政」是偽命題，香港特首林鄭月娥被問到相關說法是否違反國安法，她回應說，一個口號的含意，要看在甚麼情況下說出，以及會否引伸至可能違反現行法例的情況，並指有關問題是強人所難，強調事情複雜，難以由特首簡單定奪「是、否」。但她又指，顛覆國家根本制度屬違法。

據星島網報導，被問「六四」32周年支聯會燭光晚會被禁，林鄭月娥表示該宗上訴已被駁回，故不予評論，強調應按法律行事。

就國安法提問，林鄭月娥指，近年香港發生了很多事，國安法為香港帶來很大影響，亦保障一國兩制實施，「當然會產生一定變化」，例如國安法要求媒體、大學等都要履行國安法。

林鄭又說，某些口號是否違法，難由特首回答是或否，要看在什麼情況下叫口號，以及之後執法機關蒐證、是否提出起訴等，最後才交由法庭決定。

林鄭強調，基本法列明香港是中華人民共和國不可分離的一部分，亦直轄大陸中央人民政府，故有責任履行基本法及大陸憲法的涉港部分。她引用大陸憲法有關共產黨領導角色的部分，指香港不可以做違反大陸憲法的事，但保留了資本主義制度等，強調維護大陸國家主權統一、領土完整是共同義務。她又指，顛覆國家根本制度屬違法。

林鄭表示，今個月底將進入實施「港區國安法」一周年，相信接近6月底時，執法部門、律政部門或她本人，都會回顧過去一年的情況，根據法例，行政長官要向北京提交有關貫徹執行國安法的工作報告，由於工作涉及國家安全委員會，因此報告不會公開。

國安法 香港特首 林鄭月娥

延伸閱讀

多餘疫苗送台灣？ 香港特首：已多國要求轉送

香港公僕打2針後 享2天有薪「疫苗假」 料可追溯

林鄭月娥今簽署香港選制修訂條例 31日刊憲生效

林鄭月娥：依法凍結黎智英財產 執法機構行動適當

相關新聞

救人口老化 陸「三孩政策」來了

面對人口快速老化，繼二○一六年實施「全面二孩」政策後，大陸人口政策再有重大調整。中共當局昨提出，將實施一對夫妻可生育三個...

中國人口政策放開允生「三孩」 網：年輕人養自己就很累了

新華社等官方媒體報導，中共中央政治局在周一（5月31日）召開的會議上宣布，實施“一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施...

「結束一黨專政」倡議違國安法？林鄭：顛覆制度屬違法

2018年時任香港中聯辦主任王志民曾指「結束一黨專政」是偽命題，香港特首林鄭月娥被問到相關說法是否違反國安法，她回應說，...

無症狀感染者增 廣東佛山部分區域今實施居家隔離

大陸疫情持續中，廣東佛山市出現新冠肺炎確診病例和無症狀感染者，當地新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部公告，6月1日起，佛山部...

劉結一：盼廣大台胞盡快掃除障礙 有效控制疫情

大陸國台辦主任劉結一今日表示，台灣新冠疫情嚴峻，而台灣民眾深受缺乏疫苗之苦，民進黨當局的政治操作直接危害廣大台胞的生命健...

王在希：不管政治有何分歧 盼兩岸在疫情方面能合作

大陸國台辦前副主任王在希今日表示，蔡英文總統會因為自己「以疫謀獨」而下台，並說「作為台灣地區領導人，我認為他是不合格的」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。