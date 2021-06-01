廣州疫情蔓延避群聚 官方暫停一般民眾接種疫苗

中國廣東省廣州市本土COVID-19疫情持續蔓延，官方除對部分區域祭出封閉式管理措施外，更進一步以避免群聚為由，暫停一般民眾接種疫苗。據官方公告，目前僅開放醫護等重點人員施打。

廣州市於5月31日舉行疫情防控記者會，說明廣州市爆發本土案例的處置措施與相關防控情形。

據新華社、中國新聞網與香港01報導，廣州市副市長黎明在會中表示，截至31日下午2時，經全市檢測，已經發現新增11例病例，預計往後還會有所增加，有鑑於當前廣州市的疫情，需要集中精力和資源，決定調整疫苗接種的安排。

黎明指出，根據新的接種計畫，近日將安排重點行業、重點群體團體預約，例如醫護人員，並以統一安排、集體接種為主。同時暫緩一般民眾的個人預約及接種。

黎明解釋，由於近期因為疫情，使一般民眾接種疫苗的意願大增，各地接種點人滿為患。為了減少聚集可能產生的傳染風險，所以先暫時停止一般民眾接種。

他強調，將根據防控情勢，盡快重啟個人預約接種和現場接種。

據報導，廣州市於今年3月開始大規模疫苗接種工作，截至5月31日下午4時，全市累計接種1011.11萬人，其中有325.22萬人已接種2劑。

報導並提及，由於疫情嚴峻，廣州市荔灣區的疫情防控指揮中心在31日發布通告，對白鶴洞街、中南街全域實施封閉式管理。

根據通告，在實施封閉式管理期間，整個區域實施封鎖措施，關閉區域內所有公共場所，禁止人員進出。嚴格健康管理措施，必須做到足不出戶，日常必需物品由屬地街道配送。

同時，廣東省自31日晚間10時起，針對離開省境的人、車實施管制。透過大眾運輸工具離境者，須持健康碼綠碼及72小時內核酸檢測陰性證明才能離境。