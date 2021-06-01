快訊

疫苗民怨讓蔡英文親上前線 是成功拆彈還是引爆更大怒火？

中國「三孩政策」衝擊波：懷胎救國的生育大躍進？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無症狀感染者增 廣東佛山部分區域今實施居家隔離

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
廣東佛山市出現新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。照片／新浪網
廣東佛山市出現新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。照片／新浪網

大陸疫情持續中，廣東佛山市出現新冠肺炎確診病例和無症狀感染者，當地新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部公告，6月1日起，佛山部分區域內人員需實行居家隔離。

大眾日報報導，佛山市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部公告，禪城區石灣鎮街道綠茵鳴苑小區和南海區桂城街道永安路以西、南港路以北、新勝路以東、佛山水道以南的區域範圍內：所有人員實行居家隔離，嚴格遵守封閉管理措施，確保「足不出戶」，日常必需物品由屬地街道配送。

此外，南海區大瀝鎮黃岐社區、東秀社區、岐陽社區、洞庭社區、雍雅社區的區域範圍內：所有人員減少外出，不參加聚集性活動，批發市場（農貿市場除外）和卡拉OK、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、洗浴中心等密閉場所暫停營業，所有培訓機構（含托管）暫停線下服務，餐飲場所禁止堂食，每個包房不超過10人。

普通高中學校的高一、高二學生於2021年6月1日至6月11日期間組織居家線上教學，返校時間另行通知。6月1日至高考結束，高三考生實行封閉管理。

此外，精神衛生、養老、福利、母嬰類服務機構及監所、宗教場所等重點場所實行封閉管理。對機場、鐵路、公路客運站等站場落實口罩必戴、體溫必測、「健康碼」必查等疫情防控措施，督促進站旅客做好個人防護。

疫情 新冠肺炎 南海

延伸閱讀

防堵大樓社區現疫情破口 保全公會投書陳其邁爭打疫苗

上海AI社區運動公園 對外開放

蘋果公布供應鏈名單 主要台廠據點曝光

廣州疫情嚴峻 陸國務院派工作組赴當地指導防控

相關新聞

救人口老化 陸「三孩政策」來了

面對人口快速老化，繼二○一六年實施「全面二孩」政策後，大陸人口政策再有重大調整。中共當局昨提出，將實施一對夫妻可生育三個...

中國人口政策放開允生「三孩」 網：年輕人養自己就很累了

新華社等官方媒體報導，中共中央政治局在周一（5月31日）召開的會議上宣布，實施“一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施...

「結束一黨專政」倡議違國安法？林鄭：顛覆制度屬違法

2018年時任香港中聯辦主任王志民曾指「結束一黨專政」是偽命題，香港特首林鄭月娥被問到相關說法是否違反國安法，她回應說，...

無症狀感染者增 廣東佛山部分區域今實施居家隔離

大陸疫情持續中，廣東佛山市出現新冠肺炎確診病例和無症狀感染者，當地新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部公告，6月1日起，佛山部...

劉結一：盼廣大台胞盡快掃除障礙 有效控制疫情

大陸國台辦主任劉結一今日表示，台灣新冠疫情嚴峻，而台灣民眾深受缺乏疫苗之苦，民進黨當局的政治操作直接危害廣大台胞的生命健...

王在希：不管政治有何分歧 盼兩岸在疫情方面能合作

大陸國台辦前副主任王在希今日表示，蔡英文總統會因為自己「以疫謀獨」而下台，並說「作為台灣地區領導人，我認為他是不合格的」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。