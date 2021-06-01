無症狀感染者增 廣東佛山部分區域今實施居家隔離

大陸疫情持續中，廣東佛山市出現新冠肺炎確診病例和無症狀感染者，當地新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部公告，6月1日起，佛山部分區域內人員需實行居家隔離。

大眾日報報導，佛山市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部公告，禪城區石灣鎮街道綠茵鳴苑小區和南海區桂城街道永安路以西、南港路以北、新勝路以東、佛山水道以南的區域範圍內：所有人員實行居家隔離，嚴格遵守封閉管理措施，確保「足不出戶」，日常必需物品由屬地街道配送。

此外，南海區大瀝鎮黃岐社區、東秀社區、岐陽社區、洞庭社區、雍雅社區的區域範圍內：所有人員減少外出，不參加聚集性活動，批發市場（農貿市場除外）和卡拉OK、電影院、健身房、室內游泳館、酒吧、洗浴中心等密閉場所暫停營業，所有培訓機構（含托管）暫停線下服務，餐飲場所禁止堂食，每個包房不超過10人。

普通高中學校的高一、高二學生於2021年6月1日至6月11日期間組織居家線上教學，返校時間另行通知。6月1日至高考結束，高三考生實行封閉管理。

此外，精神衛生、養老、福利、母嬰類服務機構及監所、宗教場所等重點場所實行封閉管理。對機場、鐵路、公路客運站等站場落實口罩必戴、體溫必測、「健康碼」必查等疫情防控措施，督促進站旅客做好個人防護。