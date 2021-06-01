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3護理師遭確診者砍傷 雙和醫院：他們心理受到嚴重創傷

劉結一：盼廣大台胞盡快掃除障礙 有效控制疫情

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／杭州即時報導
大陸國台辦主任劉結一今出席在杭州舉辦的「富春山居圖合璧十周年紀念活動」。記者呂佳蓉／攝影
大陸國台辦主任劉結一今出席在杭州舉辦的「富春山居圖合璧十周年紀念活動」。記者呂佳蓉／攝影

大陸國台辦主任劉結一今日表示，台灣新冠疫情嚴峻，而台灣民眾深受缺乏疫苗之苦，民進黨當局的政治操作直接危害廣大台胞的生命健康安全，是極不得人心的，必將自食惡果。他並表示，希望廣大台胞儘快掃除障礙，有效控制疫情，確保生命健康安全，恢復正常生活。

劉結一今日出席在杭州舉辦的「富春山居圖合璧十周年紀念活動」，他在發表致詞時作以上表示。

劉結一指出，近一段時間，台灣新冠疫情嚴峻，大陸對廣大台灣同胞的健康安危深感關切。廣大台胞缺乏疫苗之苦，民進黨當局的政治操作直接危害廣大台胞的生命健康安全，是極不得人心的，必將自食惡果。

他說，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體，大陸願盡力幫助廣大台灣同胞度過疫情防控難關，希望廣大台胞盡快掃除障礙，有效控制疫情，確保生命健康安全，恢復正常生活。

劉結一也說，近年來，民進黨當局與台獨分裂勢力，處心積慮的謀獨，在台灣製造綠色恐怖，在兩岸之間惡意挑動同胞對立。台灣各界有志之士不畏打壓、堅守民族大義，堅決反對台獨分裂勢力的倒行逆施。

劉結一接著說，但是，即使在新冠疫情的影響下，兩岸同胞以線上、線下發展多種形式交流活動，這表明了兩岸共同的民族血脈、牢固的文化紐帶，將兩岸同胞緊緊相連，這是任何邪惡勢力都切不斷、去不掉、滅不了。

對於富春山居圖合璧十年，劉結一說，富春山居圖曾經離失、斷離數百年，直到10年前，實現跨越世紀、跨越海峽的合璧，展現出了中華民族文化的深厚。10年後的今天浙江省與杭州市舉辦系列活動，這重要的意義在於強化兩岸同胞，特別是年輕台胞對兩岸同根同源的認識，增強文化認同、民族認同與國家認同。

疫情 劉結一

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