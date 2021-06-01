中國新增23例確診 廣東11例本土

中國5月31日新增23例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中境外移入病例12例，本土病例11例則由廣東通報。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，31日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例23例，其中境外移入病例12例，分別為上海7例、廣東2例、四川2例、江蘇1例；本土病例11例均在廣東。

境外移入現有確診病例289例，現有疑似病例2例。累計確診病例6063例，累計治癒出院病例5774例，無死亡病例。

無症狀感染者新增15例，其中境外移入13例，本土2例都在廣東。當日轉為確診病例3例、解除醫學觀察21例，尚在醫學觀察的無症狀感染者391例，境外移入占356例。

截至5月31日24時，中國大陸現有確診病例337例，累計治癒出院病例8萬6149例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1122例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者102萬5453人，尚在醫學觀察的密切接觸者8182人。

香港特別行政區累計確診1萬1841例，其中出院1萬1572例，死亡210例；澳門特別行政區51例，49例已出院。

廣東疫情持續，中國國家衛健委新聞發言人米鋒昨天在記者會上表示，國務院聯防聯控機制已派出工作組，赴廣東指導疫情處置工作。

中國本土疫情也升高民眾接種疫苗的意願。中國國家衛健委表示，截至5月30日，全國累計報告接種疫苗63917.2萬劑次，疫苗接種加速大規模推進，5月以來平均每天接種1247萬劑次，是4月份的2.58倍，單日接種最高超過2000萬劑次。