向中國駐柏林使館扔燃燒瓶的中國公民被提起公訴

據報導，今年3月10日，這名男子向中國駐柏林大使館院牆內投擲自制的燃燒瓶。燃燒瓶掉落在使館一棟建築前的地面上炸裂。大使館的工作人員將火撲滅。一些目擊者和負責安保的工作人員一同將這名男子控制住直到警察到來並將其帶走。

目前這名男子仍處在羈押中。

法新社的報道稱，這起案件帶有政治背景。向中國使館投擲燃燒瓶的男子聲稱他這麼做是為了抗議中國的少數民族政策。

一段時間以來，中國由於對維吾爾穆斯林少數民族的壓迫在國際社會上廣受批評。

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