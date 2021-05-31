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香港打2劑COVID-19疫苗者 達1百萬人

中央社 / 台北31日電

香港政府今天宣布，已接種2劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的香港民眾，在30日突破100萬人大關。但香港專家提醒，當地第5波疫情隨時會發生，疫苗接種率達8成才有足夠保護力。

根據港府資料，截至30日，共有135.93萬名香港民眾接種至少1劑COVID-19疫苗，其中完整接種2劑者為100.46萬人。

據港府統計，2020年底香港人口總數約747.42萬人。以此計算，全港第1劑疫苗接種率為18.19%，2劑疫苗接種率為13.44%。港府專家顧問、香港大學微生物系講座教授袁國勇認為，香港的疫苗接種率仍然偏低。

綜合港媒報導，袁國勇認為，雖然香港第4波疫情已過，但港府和民眾仍需保持警惕。且全球疫情仍然嚴峻，即使香港做好防疫措施，本地第5波疫情仍可能在今年秋冬季爆發，因此香港應做好準備，疫苗接種率達到8成才有足夠保護力。

袁國勇表示，目前香港疫苗接種率偏低，疫情下便出現長者無法外出、學生停課等社會問題，特別是每天進行病毒檢測「非常浪費金錢」，長期下去對香港影響非常大。

他認為，香港若完全禁止外地人士入境將無法生存。唯一的方法，是規定入境者需已接種疫苗，結合病毒抗體檢測，進而縮短隔離期。

在接種率偏低下，有香港房地產企業推出「打疫苗送住房」的抽獎活動，對吸引港人接種疫苗似有促進作用。據港府統計，在30日晚間8時前的24小時內，就有3.52萬人前往接種疫，並有2.6萬人預約接種疫苗。

香港 疫情 新冠疫苗

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