香港「王婆婆」一人遊行遭警方逮捕

（德國之聲中文網）據《明報》報道，香港支聯會原本定於昨天（5月30日）舉行“毋忘六四”大遊行，但警方早前以疫情為由反對駁回。報道稱，下午2時起，警方在灣仔地鐵多個出口以及修頓球場外駐守，巡查身著黑衣的市民。現年65歲，人稱“王婆婆”的社運人士王鳳瑤當日亦著黑衣且獨自一人在修頓球場外舉起黃傘以及寫有“32 June 4th 天安門哀歌”和印有英國國旗的紙牌。在她企圖從灣仔步行至西環中聯辦時，被警方帶上警車。警方以涉嫌“非法集結”將其逮捕。

香港《蘋果日報》描述事情經過時稱，王婆婆在修頓球場外停留時，先是被警察要求離開。之後她計劃沿原定遊行路線徒步至中聯辦，但立刻有穿制服的女警緊隨其後，“又有負責攝錄的警員、便衣警及傳媒聯絡隊等近30人浩浩蕩蕩跟在身後，但起行不足5分鐘，她步至晏頓街與軒尼詩道交界時被警員截停”。大約10分鐘之後，王婆婆被放行，但至警察總部對面天橋前再次被警方截停。在這之後“有現場警員指王婆婆涉嫌非法集結，要將她拘捕，之後將她帶上警車，又強行沒收黃傘及標語”。

2011年和2014年，王鳳瑤先後積極參與了佔中運動和雨傘革命。

2019年6月，香港反對逃犯條例修訂草案運動全面爆發。在6月9日的“守護香港反送中”大遊行、6月11日晚至12日的佔領行動、6月16日的“譴責鎮壓，撤回惡法”大遊行等活動中，王鳳瑤均舉起英國國旗，因而吸引到市民的注目。

據《立場新聞》報道， 2019年11月， 王鳳瑤透露自己以“尋釁滋事罪”被捕，後稱自己在深圳取保候審並被禁止離開深圳。 2020年10月2日，她在經歷1年取保候審後，首次由深圳返回香港。

2021年1月22日， 王鳳瑤在香港將軍澳尚德十字路口舉標語，再度被警方以“阻礙警務人員執行職務”拘捕。

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