大陸外交部：民進黨當局阻擋大陸疫苗輸台是踐踏生命
日本政府日前表示將研究向台灣提供新冠疫苗，我外交部對此表示感謝。但此前，陸委會卻拒絕大陸方面對台捐贈疫苗。對此，大陸外交部發言人汪文斌31日表示，「我們多次表示願意盡最大努力幫助台灣同胞應對疫情，而民進黨當局從政治私利出發，對大陸的善意視而不見，甚至惡意汙衊抹黑，百般阻擋大陸疫苗輸台，這是對台灣同胞生命健康的漠視和踐踏」。
汪文斌在大陸外交部例行記者會上稱，中方一貫支持國際抗疫合作，並為此作出積極的努力，同時中方堅決反對借疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政。他說，「我注意到日本目前尚無法確保自身疫苗的充足供給。在此情況下，日本政府宣布將研究向台灣地區提供疫苗，受到外界包括台灣很多媒體和民眾的質疑。我想強調，疫苗援助理應回歸挽救生命的初衷，而不應淪為圖謀政治私利的工具。」
針對美國近期有關新冠病毒溯源言論，汪文斌則稱，美國一些人全然無視事實和科學，全然不顧自身溯源的諸多疑點和抗疫失利的慘痛事實，一再炮製病毒由武漢病毒研究所洩漏的謊言，無理要求中國為他們的不作為「買單」。
汪文斌說，「病毒溯源是科學問題而非政治工具，應由全球科學家合作開展有關工作而不是動用情報人員，或者由幾個政客指手畫腳，這樣只會嚴重干擾和破壞國際溯源研究合作，為各國抗擊疫情、挽救生命製造困難和障礙。」他還稱，「我們敦促美國等少數國家立即停止政治化做法，不要為了不可告人的政治目的蓄意破壞國際溯源研究合作，更不要懷揣陰謀論否定科學，為一己之私破壞國際社會團結抗疫的共同事業。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言