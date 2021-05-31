多餘疫苗送台灣？ 香港特首：已多國要求轉送

香港能否把多出的疫苗送給台灣？香港行政長官（特首）林鄭月娥今天被問到此事時透露，已經有多個國家要求港府轉送或轉讓可能多出的COVID-19疫苗。

林鄭月娥下午率同多名官員召開記者會，呼籲港人接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

在回答記者詢問港方會否把可能多出的疫苗送給台灣等地，林鄭月娥說，此前已有多國駐港總領事館聯絡港府或她本人，要求港府把可能多出的疫苗轉送或轉讓給他們的國家。

但她說，港府訂購疫苗時，廠商在某些方面是有限制。此外，港府要讓出疫苗的話，也會按照世界衛生組織分配疫苗的機制進行。

林鄭月娥說，在上述限制下，她因此未能回應相關總領事館的要求。

與此同時，林鄭月娥呼籲港人踴躍接種疫苗，以達致群體免疫。

截自昨天，香港有130多萬人接種了首劑疫苗，約占人口20%，比率不高。港府為此一直鼓勵市民接種疫苗。

在記者會上，公務員事務局局長聶德權公布，為了鼓勵公務員接種疫苗，自明天起，接種了首劑疫苗的公務員可以請假1天，以作休息。此前已接種疫苗的公務員，也可以申請補假。

港府自2月26日起為市民免費接種兩種疫苗，它們是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的「克爾來福」滅活疫苗，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

港府早前表示，由於一些疫苗有使用期限，如果市民接種率低，港府可能會把部分疫苗損贈給第三方，但會按照世衛機制進行。