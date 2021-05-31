聽新聞
test
0:00 / 0:00
澳紐總理關注香港新疆南海 陸外交部稱堅決反對
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）5月31日會面。2人會後稱，高度關注南海、香港和新疆等議題。中國大陸外交部31日下午就澳洲及紐西蘭在中國人權議題的表態回應，稱「堅決反對外力干預」。
莫里森和阿爾登當天在紐西蘭皇后鎮（Queenstown）舉行一年一度的澳紐領導人峰會後發表聯合聲明。
2人對香港人權利和自由受限、《中英聯合聲明》對香港高度自治的保障遭破壞、新疆維吾爾自治區的人權狀況，以及南海的事態發展表示嚴重關切，又呼籲中國大陸讓聯合國訪問新疆。
阿爾登還駁斥紐西蘭被指對華立場軟弱的說法。
據香港電台報導，阿爾登說各界都知道在貿易及人權議題上，紐西蘭與澳洲始終保持完全相同的立場；對於並無在這些非常重要的問題上採取強硬立場的說法，她難以認同。
莫里森支持阿爾登，強調兩國雖然是貿易國家，但雙方都不會以主權作為交易籌碼，又說分化澳洲與紐西蘭的意圖是不會得逞，因為雙方互為重要夥伴、朋友、盟友、甚至是一家人。
兩國在聯合聲明中表示，對香港的局勢發展及新疆的人權狀況，表示極度關注，呼籲北京方面尊重新疆維吾爾人及其他少數族裔人士的人權，並容許聯合國及其他獨立觀察員，不受約束地前往當地。
大陸外交部發言人日前曾強調，香港及新疆事務，純屬中國內政，根本不存在什麼人權問題，任何外國政府、組織和個人，都無權干預。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言