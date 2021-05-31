澳紐總理關注香港新疆南海 陸外交部稱堅決反對

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）5月31日會面。2人會後稱，高度關注南海、香港和新疆等議題。中國大陸外交部31日下午就澳洲及紐西蘭在中國人權議題的表態回應，稱「堅決反對外力干預」。

莫里森和阿爾登當天在紐西蘭皇后鎮（Queenstown）舉行一年一度的澳紐領導人峰會後發表聯合聲明。

2人對香港人權利和自由受限、《中英聯合聲明》對香港高度自治的保障遭破壞、新疆維吾爾自治區的人權狀況，以及南海的事態發展表示嚴重關切，又呼籲中國大陸讓聯合國訪問新疆。

阿爾登還駁斥紐西蘭被指對華立場軟弱的說法。

據香港電台報導，阿爾登說各界都知道在貿易及人權議題上，紐西蘭與澳洲始終保持完全相同的立場；對於並無在這些非常重要的問題上採取強硬立場的說法，她難以認同。

莫里森支持阿爾登，強調兩國雖然是貿易國家，但雙方都不會以主權作為交易籌碼，又說分化澳洲與紐西蘭的意圖是不會得逞，因為雙方互為重要夥伴、朋友、盟友、甚至是一家人。

兩國在聯合聲明中表示，對香港的局勢發展及新疆的人權狀況，表示極度關注，呼籲北京方面尊重新疆維吾爾人及其他少數族裔人士的人權，並容許聯合國及其他獨立觀察員，不受約束地前往當地。

大陸外交部發言人日前曾強調，香港及新疆事務，純屬中國內政，根本不存在什麼人權問題，任何外國政府、組織和個人，都無權干預。