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逐一拉攏歐盟成員？ 王毅與愛爾蘭外長貴陽會談

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅（右）和愛爾蘭外交兼國防部長科文尼，30日在貴陽舉行會談。（新華社）
大陸外長王毅（右）和愛爾蘭外交兼國防部長科文尼，30日在貴陽舉行會談。（新華社）

中國大陸國務委員兼外長王毅於5月30日，與愛爾蘭外交兼國防部長科文尼（Simon Coveney）在貴州貴陽市舉行會談。這是繼29日，王毅分別會見塞爾維亞和波蘭外長後，再次會見歐盟成員國外長。

據新華社，王毅表示，中愛關係始終保持健康和穩定發展，並在不斷走向成熟。雙方可發揮各自優勢，加強抗疫國際合作、維護產業鏈和供應鏈順暢穩定，以助世界經濟加快復甦。

王毅稱，中國重視愛爾蘭在國際和地區事務中的獨特作用和影響，形容愛爾蘭是歐盟內部的穩健力量。他相信愛爾蘭會繼續為中歐關係健康和穩定發展，發揮積極作用。

科文尼則指出，愛爾蘭是中國在歐盟內的誠實朋友。愛爾蘭願做可靠的夥伴，期待中歐關係得到進一步改善和發展。

王毅29日曾分別與塞爾維亞外長塞拉科維奇（Nikola Selakovic）和波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau），於貴陽舉行會談。王毅之後表示，中國和歐洲的關係是合作和機遇，強調雙方不應對抗。

王毅與塞拉科維奇會談後，被媒體問到中歐關係面臨質疑和挑戰時，王毅表示，中國與中東歐國家合作可以概括為堅持務實合作屬性、開放透明理念及協商自願原則，促進中東歐國家加快發展和歐洲一體化進程，為中歐關係獲得新動力。

他指出中國和中東歐國家合作時，聚焦經貿務實合作，不涉及防務安全領域，從來沒有地緣戰略意圖或搞勢力範圍。他強調中歐關係都是雙方人民之間對話、交流、合作的平台。中歐彼此是夥伴而不是對手，是機遇而不是挑戰。

王毅希望歐洲各國和歐盟機構加強與中國合作，發展中歐全面戰略夥伴關係的正確軌道，共同實現中歐兩大力量的發展振興，推進國際關係的民主化和世界格局的多極化。

對於波蘭，王毅表示，中方高度重視波蘭的國際和地區影響，願從戰略高度和長遠角度看待中波關係。雙方要在加強防疫的基礎上，保持高層交往，推進政策協調，攜手推進創新驅動型經濟。

拉烏則指，波蘭理解並尊重中方的正當權益，願為歐中關係的健康發展和中國-中東歐國家合作作出積極努力。

王毅 愛爾蘭 波蘭

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