天安門母親祭文：解決六四慘案是中共及官方責任

八九「六四」遇難者家屬團體「天安門母親」發表六四事件32周年祭文，認為解決六四慘案是中國共產黨和中國大陸政府迴避不了的責任。

據香港電台報導，祭文表示，今年是中共建黨100周年，引述中共總書記習近平曾表示，要把人民放在心中最高位置。「天安門母親」認為，依法治國、尊重人民主體地位和保證人民當家作主，首先應從解決六四慘案入手。讓人民看到共產黨人胸懷坦蕩、不謀私利，期待大陸當局拿出誠意和勇氣撥亂反正，依據法律實事求是擔當起應承擔的責任。

祭文指出，自上世紀90年代起公開提出三項訴求｢真相、賠償、問責｣，並成立對話團。他們認為，公布真相可從公布死亡者名單開始，由淺入深，先易後難，逐步還原真相，並對遇難者親屬賠償，追究下令開槍的責任者法律責任，期待看到當局躬下身，向全體國民表示歉意和謝罪。

「天安門母親」又指出，去年有兩名難屬因病去世，至今已經有62人離世，但信念和堅守永遠不會改變。

另外，天安門母親發起人丁子霖表示，希望各方友人中止對遇難者家屬的人道捐款。

丁子霖在公開信指出，衷心感謝各界在難屬親人遇難後30多年漫長期間內給予的人道救助，尤其是她曾在1994年初以個人名義，向國內外友人發出人道救助呼籲以來，救助至今為未曾中斷。

現年85歲的丁子霖表示，現時絕大多數遇難者的老父母已經謝世，遺孤們也長大成家就業，是朋友的義舉幫助蒙難家庭度過最為艱難的時刻。但新冠疫情正在全球肆虐，大多數捐款者也年屆退休，懇切請求大家中止對天安門母親的人道捐款，形容這個活動早就應該畫上完美的句號。