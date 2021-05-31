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林毅夫：ASML憂大陸3年後掌握光刻機技術 衝擊全球市場

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
ASML生產的EUV光刻機。（ASML網站）
ASML生產的EUV光刻機。（ASML網站）

中國國際商會、北大國發院、北大新結構經濟學研究院日前共同舉辦2021年中國企業未來發展論壇。北大國發院名譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫在會上表示，光刻機龍頭企業艾斯摩爾（ASML）的總裁兼CEO Peter Wennink稱擔心，若不把光刻機賣給中國，大概3年以後中國就會自己掌握這個技術。屆時，ASML恐要退出世界光刻機市場。

據香港01報導，此次論壇於27日下午舉行，邀請部分知名企業、機構代表，分享對中國經濟及世界經濟的觀察與展望，並展現可持續發展理念。

林毅夫演講主題為「中國經濟的世界意義與世界表述」，主要解讀「為甚麼會出現百年未有大變局」、「能否實現中華民族偉大復興的目標」以及「中國發展的世界意義和現實意義」等重大議題。

林毅夫表示，ASML的CEO擔心，若不把光刻機賣給中國，大概3年以後中國就會自己掌握這個技術。而從過去的經驗來看，只要中國掌握這個技術，中國的生產成本就較國際低廉，「那時候ASML可能就退出了世界光刻機市場」。

他在演講中也提到，中國在充分發揮人力資本與「後來者」優勢的基礎上，綜合人口老齡化、碳達峰碳中和、鄉村振興等現實因素，實現平均每年4%至6%的經濟增長遊刃有餘，2035年經濟總量或人均收入翻一番(多一倍)、2050年實現中華民族偉大復興並突破世界大變局，都將做到。亦因此，未來全球最大機遇在中國，世界市場和機遇也會因為中國的加入而更大。

據報導，ASML是在荷蘭費爾德霍芬的半導體裝置製造商，有從業員工2.8萬多名。在世界16個國家和地區有提供服務。該公司的主要產品是用於生產大規模積體電路的核心裝置曝光機。在世界同類產品中有90％的市場佔有率，在14奈米製程以下有100％的市場佔有率。

林毅夫

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