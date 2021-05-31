香港六四紀念館重開  李卓人：獄中「以煙代燭」悼念

（德國之聲中文網）今年六四可能是32年來首次沒有維園燭海，一年一度的集會遭港警禁止，違者最高判囚5年。支聯會於30日重開「六四紀念館」，首設小場區供市民獻花，六四當天會將延長開放至晚上10時，歡迎市民到場「潮水式」參觀及悼念。

六四紀念館4月休館翻新後重開，館內加入新的「八九民運與香港」主題圖片展，講述八九民運的發展歷程和港人支援的角色。

被問到會否擔心觸犯國安法，支聯會常委盧偉明指，圖片展的內容和材料圍繞32年前的民運與港人參與，「全部都是歷史的史實，並不會產生任何的法律風險，除非今日的香港連講真相丶講歷史丶講事實都是犯法」。

支聯會五大綱領為：釋放民運人士丶平反八九民運丶追究屠城責任丶結束一黨專政丶建設民主中國。其中「結束一黨專政」被指涉違國安法，該會早前表明不會修改綱領，但據香港01記者觀察，六四紀念館內未見有相關字句。

李卓人：會在獄中點香煙悼念

32年前曾到北京聲援學運的支聯會主席李卓人，如今因2019年的游行案身陷囹圄。他接受《明報》書面訪問表示，今年六四會在獄中點起香煙代替燭光悼念，一如既往以支聯會主席身分朗讀宣言及唱《自由花》，「遺憾的是未能與群眾同呼吸」。

他呼籲港人六四當晚「在任何一個角落，或站立丶或行走，做到遍地燭光」，「集點成線丶集線成面，效果必定可與維園燭光如海相比」，並希望市民將燭光相片上載社交平台，在網上連結，「不要讓警方有任何借口執法，大家平平安安回家去」。

港府：參與或宣傳六四集會可囚5年

今年是香港國安法實施後首個六四，又恰逢中共建黨100周年，北京以強硬手腕禁止六四紀念活動。香港警方以限聚令及防疫為由，反對支聯會舉辦六四游行及燭光晚會，支聯會29日提出上訴被駁回。特區政府隨即發聲明強調，六四燭光集會將被視為非法，任何人不得參與或宣傳，否則會被追究刑責，最高判囚5年。

支聯會對裁決感到失望，即時停止所有相關宣傳活動，秘書蔡耀昌表示六四當天支聯會成員及義工不會以組織名義到場參與，但相信市民不會忘記六四，會繼續用毅力丶智慧悼念。

支聯會副主席鄒幸彤則在臉書指，「無法正式組織，我們便如水行動；沒有領袖牽頭，我們也能自動自發」，表示六四晚上8時會以個人名義「去守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光。政府能禁止一個場地裡的聚集，不能禁止香港每個角落亮起燭光。」。

去年六四集會，警方同樣以防疫為由，拒向支聯會發出不反對通知書，惟部分支聯會常委丶政界人物及市民推開鐵馬闖入維園足球場悼念，多名民主派人士包括黃之鋒丶岑敖暉其後被控參與未經批准集結等罪名，今年5月遭到香港區域法院判囚4至10個月不等。

李澄欣/楊威廉（綜合報導）

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