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陸學者稱香港支聯會綱領有違法之嫌 促保安局調查

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸全國港澳研究會理事田飛龍。本報資料照
大陸全國港澳研究會理事田飛龍。本報資料照

大陸全國港澳研究會理事田飛龍表示，香港支聯會的「結束一黨專政」綱領具有政治顛覆性，認為存在違反大陸憲法和法律之嚴重嫌疑。

據香港電台報導，田飛龍於報章撰文說，保安局應該根據《港版國安法》的規範要求，加以調查和評估支聯會的註冊登記、綱領立場及行為模式，提出針對性的法律處理方案，包括通知要求支聯會刪除「顛覆綱領」；在支聯會拒不更正的情況下，可研究按照類似「香港民族黨」的取締執法方式，對支聯會的社團資格進行法律上的處理。

田飛龍表示，在「一國兩制」下，香港法律環境的特殊性及北京治港權力的節制性，導致支聯會有關綱領及其實際顛覆行為一直存在，無人追責。

他指出，《港版國安法》精準規制顛覆犯罪行為，支聯會的「顛覆綱領」不能兼容於國安法秩序，必須根據大陸國安法秩序調整，或者刪改以符合法律要求，或者繼續對抗法律並付諸行動而承擔罪責。

田飛龍又說，現時無論是大陸憲法的修改確認，抑或是《港版國安法》的規範指向，都劃定清晰的法律邊界，香港支聯會如果繼續越界和從事顛覆行為，法律責任是難以避免。

港版國安法 香港 北京

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