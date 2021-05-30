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中國火箭業者計劃 2024年實現平民太空旅遊

中央社 / 台北30日電
天舟二號29日晚間由長征火箭搭載升空。 新華社
天舟二號29日晚間由長征火箭搭載升空。 新華社

中國有意比照美國企業規劃「太空旅遊」。央視報導，中國長征火箭公司計劃在2024年前執行中國第1個平民太空旅遊計劃，實現短程亞軌道飛行；2035年前實現單次10至20人的長程太空旅遊團。

報導指出，在太空旅遊熱潮下，讓中國國內企業看到商機，而2018年成立的中國長征火箭公司便為此提出上述太空旅遊規劃。

中國長征火箭有限公司總裁韓慶平表示，針對太空旅遊項目，需要打造10噸級和100噸級的飛行器。10噸級可搭載3到5名旅客，能享受到約20分鐘的太空體驗。

根據報導，有數據顯示，到2040年，全球包括太空旅遊、太空資源利用及通信衛星等整個「太空經濟」市場規模，可望突破1兆美元（新台幣約27.7兆元），成為中國業者投入太空旅遊的利基。

但有中國專家表示，目前中國太空經濟主要是以商業活動為主，還沒有正式的太空旅遊活動。若中國的太空旅游想得到更大發展，還需要社會力量和市場資本的共同推動。

中國專家認為，太空旅遊不僅是娛樂項目，還可改變人的觀念。隨著人類活動範圍的擴大，思維格局也會隨之變大，所以太空旅遊並不是純粹的市場或商業問題，實際上是人類社會發展的必然趨勢。

太空 火箭

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