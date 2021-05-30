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港支聯會六四紀念館今重開 以「八九民運與香港」為題

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港支聯會六四紀念館今重開，以「八九民運與香港」為主題。圖／香港電台
香港支聯會六四紀念館今重開，以「八九民運與香港」為主題。圖／香港電台

香港支聯會的「六四紀念館」上月休館翻新後，今日下午重開，讓公眾預約參觀。除了展出原有六四事件相關報章和物品等，也加入新展覽內容，並以「八九民運與香港」為主題。

據香港電台報導，主題展負責人盧海明表示，展覽內容全部是歷史內容和事實，除非香港講真相也犯法，否則相信展覽不會有法律問題。

香港支聯會原計劃在維園舉行的六四燭光會，已被警方反對申請，上訴亦失敗。

被問到會否擔心紀念館被騷擾，或被禁止開館，支聯會秘書蔡耀昌表示，現時政治環境嚴峻，難以評估政治和法律風險，會步步為營，小心應對。至於今年無展出反修例展品，是因應展覽主題已完結，重申支聯會主力悼念六四。

六四紀念館有展板展示多年來維園燭光晚會的情況，又重建89年北京天安門的場景，館內有小場區讓參觀者獻花悼念。支聯會說，六四紀念館下午重開後至6月7日，每日都會開館，六四當晚會延長開館時間至晚上10時。

六四 香港 紀念館

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