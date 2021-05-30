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香港律政司長：仍保持循序漸進達至「普選」目標

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港律政司長鄭若驊。 香港中通社
香港律政司長鄭若驊。 香港中通社

香港律政司司長鄭若驊表示，香港立法會27日通過《2021年完善選舉制度 (綜合修訂)條例草案》，會繼續與其他政府部門緊密合作，做好籌備工作，確保未來三場選舉可如期進行。

據星島網報導，鄭若驊於網誌文章表示，大陸人大常委會修改《基本法》附件一及附件二時，已考慮香港的實際情況，有海外政客聲稱修例違背《基本法》所列明的普選目標，惟其實《基本法》第45條和第68條規定根據香港的實際情況和循序漸進的原則達至「普選」的目標依然保持不變。

鄭若驊指選舉委員會現時獲賦予兩項新職能，包括產生四十名立法會議員及負責提名立法會候選人，該兩項職能都是選舉制度中的重要元素，通過選舉委員會擴大，香港社會均衡有序的政治參與，並形容選委會就如一艘船的壓艙物，確保社會整體利益受保障。

鄭若驊又說，通過完善選舉制後，過去在立法會出現的亂象應該不會再發生，反中亂港勢力和企圖勾結外部勢力干預香港內部事務的違法分子不會再輕易透過選舉進入政治體制，議會將可以回復正常運作。

立法會 香港

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