王毅：中歐是夥伴而非對手 是機遇而非挑戰

大陸國務委員兼外長王毅29日在貴陽與塞爾維亞外長塞拉科維奇舉行會談並出席記者會。王毅稱，中國和中東歐國家合作聚焦經貿務實合作，不涉及防務安全領域，從來沒有地緣戰略意圖，更無意搞什麼勢力範圍；中歐彼此是夥伴而不是對手，是機遇而不是挑戰。

據大陸外交部發布，王毅表示，中國—中東歐國家合作是新興跨區域合作機制，從無到有，從小到大，積累了有益經驗，形成了成功作法，主要可概括為：堅持務實合作屬性，堅持開放透明理念，堅持協商自願原則，旨在促進中東歐國家加快發展，促進歐洲一體化進程，促進中歐關係獲得新的動力。

他表示，第一，中國和中東歐國家的雙邊合作和區域合作可以有機結合。中方一直致力於同中東歐國家發展好雙邊關係，這是根基。雙邊合作開展得好，可以為區域合作提供更好條件、更佳環境。同時，中國—中東歐國家區域合作可以整合地區資源，發揮規模效應，為雙邊關係注入新動力，開闢新前景。因此，兩者應是彼此促進，不必相互排斥。

第二，中國—中東歐合作有其現實需求、內在動力和獨特價值。與西歐發達國家相比，中東歐國家大多屬於新興經濟體，對中合作的重點和需求有明顯不同，更希望加快基礎設施建設，吸引外來資金，擴大對中出口。因此，中國—中東歐合作有著更強的互補性。雙方迄今已打造了中國中東歐博覽會、中小企業合作論壇、金融公司等各種新型平台，推動雙邊貿易增長了近85％，匈塞鐵路、中歐陸海快線等一大批標誌性項目取得重要進展，受到了中東歐各國政府、企業和社會各界的歡迎。

第三，中國—中東歐合作是中歐整體合作的重要組成部分。中國和中東歐國家合作聚焦經貿務實合作，不涉及防務安全領域，從來沒有地緣戰略意圖，更無意搞什麼勢力範圍。這一合作有利於實現歐洲整體的均衡發展，有利於加快實現歐洲的一體化。同時中方一直強調，中國—中東歐合作要遵守市場原則和歐盟標準，尊重參與方協商一致，合作的共識要向各方開放，合作的成果要惠及各方。中東歐各國的發展，既有雙邊關係的原動力，再加上中歐合作、中國—中東歐合作一併推進，三個引擎協同發力，何樂而不為。

王毅強調，無論是雙邊關係，中國中東歐關係，還是中國歐盟整體關係，都是中歐人民之間對話、交流、合作的平台。中歐彼此是夥伴而不是對手，是機遇而不是挑戰。中方希望與歐洲各國和歐盟機構一道，沿著深化中歐全面戰略夥伴關係的正確軌道，不斷加強合作，共同實現中歐兩大力量的發展振興，共同推進國際關係的民主化和世界格局的多極化。