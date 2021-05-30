中國天舟2號貨運飛船 與天和核心艙成功對接

新華社報導，29日晚在海南文昌航天發射場發射升空的天舟2號貨運飛船於30日清晨5時01分，採自主快速交會對接模式，精準對接於天和核心艙後向端口，整個過程歷時約8小時。

報導稱，天舟2號攜帶了太空人生活物資、艙外太空服及太空站平台設備、應用載荷和推進劑等，與天和核心艙（Tianhe core module）完成交會對接後，轉入組合體飛行階段，將按計畫開展推進劑補加和太空站應用項目設備測試等工作。

新華社稍早報導，因技術原因兩度推遲發射後，中國當局於5月29日晚，在海南文昌航天發射場準時點火發射天舟2號（Tianzhou-2）貨運飛船，這是太空站貨物運輸系統的第一次應用性飛行。

14噸重長征7號（Long March 7）遙3運載火箭，搭載天舟2號貨運飛船，從海南島文昌（Wenchang）航天發射場發射升空。天舟2號是中國太空站關鍵技術見證和建造階段首飛的貨運飛船，攜帶諸如消耗品、艙外太空服、平台物資等，準備和在軌運行的天和核心艙交會對接。

據中國載人航天工程辦公室（China Manned Space Engineering Office, CMSEO）介紹，5月29日20時55分，搭載天舟2號貨運飛船的長征7號遙3運載火箭在文昌航天發射場點火發射，約604秒後，飛船與火箭成功分離，精確進入預定軌道。21時17分，太陽能帆板兩翼順利展開工作，發射取得圓滿成功。

中國4月29日以長征5號B遙2運載火箭發射天和核心艙進入軌道。天和核心艙是中國正建設的「天宮號」（Tiangong）太空站核心艙。大約需進行總共10次任務，才能完成天宮號太空站的軌道上組裝。

天宮號太空站預定2022年全面運作，一旦組裝完成，可望在地球低軌道停留長達15年。

由於現有國際太空站（ISS）可能於2028年以後退役，屆時天宮號太空站有可能成為地球軌道上唯一的人類太空站。