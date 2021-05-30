快訊

颱風有機會深夜生成！ 梅雨鋒面報到今明兩天降雨最顯著

豪雨炸彰化！鹿港一片汪洋 水深過膝還有汽車被滅頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國天舟2號貨運飛船 與天和核心艙成功對接

中央社 / 北京30日綜合外電報導
天舟二號貨運飛船發射成功，與太空站「天和核心艙」完成自主快速交會對接。 新華社
天舟二號貨運飛船發射成功，與太空站「天和核心艙」完成自主快速交會對接。 新華社

新華社報導，29日晚在海南文昌航天發射場發射升空的天舟2號貨運飛船於30日清晨5時01分，採自主快速交會對接模式，精準對接於天和核心艙後向端口，整個過程歷時約8小時。

報導稱，天舟2號攜帶了太空人生活物資、艙外太空服及太空站平台設備、應用載荷和推進劑等，與天和核心艙（Tianhe core module）完成交會對接後，轉入組合體飛行階段，將按計畫開展推進劑補加和太空站應用項目設備測試等工作。

新華社稍早報導，因技術原因兩度推遲發射後，中國當局於5月29日晚，在海南文昌航天發射場準時點火發射天舟2號（Tianzhou-2）貨運飛船，這是太空站貨物運輸系統的第一次應用性飛行。

14噸重長征7號（Long March 7）遙3運載火箭，搭載天舟2號貨運飛船，從海南島文昌（Wenchang）航天發射場發射升空。天舟2號是中國太空站關鍵技術見證和建造階段首飛的貨運飛船，攜帶諸如消耗品、艙外太空服、平台物資等，準備和在軌運行的天和核心艙交會對接。

據中國載人航天工程辦公室（China Manned Space Engineering Office, CMSEO）介紹，5月29日20時55分，搭載天舟2號貨運飛船的長征7號遙3運載火箭在文昌航天發射場點火發射，約604秒後，飛船與火箭成功分離，精確進入預定軌道。21時17分，太陽能帆板兩翼順利展開工作，發射取得圓滿成功。

中國4月29日以長征5號B遙2運載火箭發射天和核心艙進入軌道。天和核心艙是中國正建設的「天宮號」（Tiangong）太空站核心艙。大約需進行總共10次任務，才能完成天宮號太空站的軌道上組裝。

天宮號太空站預定2022年全面運作，一旦組裝完成，可望在地球低軌道停留長達15年。

由於現有國際太空站（ISS）可能於2028年以後退役，屆時天宮號太空站有可能成為地球軌道上唯一的人類太空站。

太空人 火箭

延伸閱讀

大陸天舟二號貨運太空船發射成功

中國海洋二號D星發射 天舟二號貨運飛船延期升空

長征五號火箭失控下墜？港專家質疑報導不準確

天和號開啟大陸太空站「下餃子」模式 2年將發射11次

相關新聞

中國天舟2號貨運飛船 與天和核心艙成功對接

新華社報導，29日晚在海南文昌航天發射場發射升空的天舟2號貨運飛船於30日清晨5時01分，採自主快速交會對接模式，精準對...

港六四集會被駁 支聯會停止宣傳 港警稱已有部署

香港支聯會擬舉辦紀念六四大遊行和維園燭光晚會，在被香港警方反對和禁止後，上訴昨天又被駁回。支聯會停止六四集會宣傳，香港警...

打疫苗抽套房？港預約人數暴增

全球疫情嚴峻，施打疫苗成為防疫的有效措施。大陸中國工程院院士鍾南山表示，到年底大陸新冠疫苗覆蓋率能達八成，有望形成群體免...

兩岸觀策／何以在脆弱人命前 豎立虛妄高牆

設想一種情景：數周前，當大陸國台辦和上海復星醫藥集團表態，願提供或協助台灣取得合格疫苗時，我方順勢而為，透過紅會等民間單...

支聯會六四集會上訴被駁回 警方：將果斷執法

（德國之聲中文網）收到警方的反對通知書後後，香港維園六四燭光晚會組織者——支聯會根據《公安條例》向公眾集會及游行上訴委員會提出上訴。該委員會周六（5月29日）召開聆訊，最終決定駁回支聯會的上訴，維持警

林鄭月娥今簽署香港選制修訂條例 31日刊憲生效

香港特首林鄭月娥29日根據香港基本法第四十八條第三款簽署經立法會通過的「2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例」（簡稱條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。