支聯會六四集會上訴被駁回 警方：將果斷執法

（德國之聲中文網）收到警方的反對通知書後後，香港維園六四燭光晚會組織者——支聯會根據《公安條例》向公眾集會及游行上訴委員會提出上訴。該委員會周六（5月29日）召開聆訊，最終決定駁回支聯會的上訴，維持警方的決定。

香港警方在其臉書專頁就此發文表示，此前出於防疫考量發出「反對公眾游行通知書」。警方對委員會的裁決表示歡迎，並呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的群組聚集，並應避免聚集，減低病毒擴散的風險。警方還稱，當日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法。

另據香港電台報道，當被問到市民如果在其他地方、以遍地開花方式悼念六四會否有問題時，警方表示，任何人在任何地方都要對其行為負責，絕不建議市民挑戰法律底線，又指有些行為可能觸犯法律。

支聯會上訴被駁回後，香港保安局發表聲明重申，該集會及游行屬未經批准集結，任何人不得參與，或作宣傳或公布，否則會觸犯法例。如有任何人嘗試挑戰法律，包括「限聚令」、《公安條例》、《香港國安法》等，警方會依法嚴肅處理。

支聯會呼籲各自悼念

香港支聯會周六也就六四游行及集會被駁回召開記者會。支聯會秘書蔡耀昌表示，對上訴委員會的裁決表示失望，支聯會已用盡行政及法律方法尋求舉辦合法和平的活動，無奈向公眾表示抱歉。他指出，支聯會會停止宣傳六四集會，在六四當日，支聯會常委、成員及義工都不會以組織名義到場。

蔡耀昌同時表示，作為支聯會秘書及原有活動申請人，他不會在今年六四晚上進入維園，他希望香港人安全，呼籲公眾各自悼念，希望日後能重返維園。蔡耀昌還介紹，計劃六四當日在網上發布今年的六四宣言，早前亦已取得天安門母親群體代表的錄影片段，稍後發放。

鄒幸彤：將以個人名義點起燭光

支聯會副主席鄒幸彤並不意外上訴委員會維持警方的決定，她在臉書上寫道：「無法正式組織，我們便如水行動；沒有領袖牽頭，我們也能自動自發。經歷了2019年洗禮的大家，經歷了31年的燭光集會的大家，早就知道6月4日，該做什麼。」幸彤補充道：「我亦在此以個人名義表示，6月4日8點鐘，我仍會去守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光。政府能禁止一個場地裡的聚集，不能禁止香港每個角落亮起燭光。愈是想刻意撲滅，燭光只會愈燒愈廣，並終將成為焚毀專政的烈焰。」

《國安法》下的首個「六四」

這是香港警方連續第二年禁止舉行維園六四燭光晚會，去年的理由也是出於防疫考量。香港支聯會原計劃於本周日舉行「毋忘六四」大游行也被禁止。維園燭光晚會持續舉行了30年，以紀念1989年中國六四運動，抗議中共政府在北京天安門廣場對這場民主運動的血腥鎮壓。

早在警方發出反對通知書之前，已有分析人士猜測，今年是《國安法》實施後的首個「六四」，又恰逢中共建黨100周年，北京將以「前所未有的強硬手腕」，嚴禁六四維園燭光晚會。

香港支聯會將今年「六四”32周年紀念主題定為「為自由·共命運·同抗爭」，並呼籲市民以多種形式參與紀念活動，包括街頭收集簽吊唁冊聯署和網絡悼念活動。

另外，由香港支聯會籌辦的「六四紀念館」在經過一個多月的休館布置後周日將重新開放，六四紀念館透露，將會同步舉行新年度的主題展覽「八九民運與香港」圖片展，並設立小場區，組合八九北京場景與歷年維園燭光，讓市民獻上鮮花，悼念「六四」。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】