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拚科技自立自強 習近平再加一句要「高水平」

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中共總書記習近平28日在兩院士大會和中國科學技術協會全大會上指示，「加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強。」圖源：新華網
中共總書記習近平28日在兩院士大會和中國科學技術協會全大會上指示，「加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強。」圖源：新華網

大陸拚科技自立自強，攻關「卡脖子」，中共黨中央作出了最新戰略部署，總書記習近平28日在兩院士大會和中國科學技術協會全大會上指示，「加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強。」

新華社報導，相較在去年10月底，中共十九屆五中全會明確提出：把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。引人注意的是，習近平首次為「科技自立自強」加上了一個重要定語——「高水平」，習近平突出強調實現高水平科技自立自強。

報導指出，習近平此前反覆指出，關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來。但這次大會上，習近平又特別強調：科技攻關要堅持問題導向，奔著最緊急、最緊迫的問題去。

習近平在大會上，面對在座的約3000名頂尖科技人才，他說：要抓住新一輪科技革命和產業變革的機遇，乘勢而上，大展宏圖。並喊話「自主創新事業是大有可為的！科技工作者是大有作為的！」

習近平指示，必須深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強。

新華社報導，從科技自立自強到高水平科技自立自強，雖然只加了一個定語，卻更加明確中國大陸將加快建設科技強國的必然要求。

中共總書記習近平28日在兩院士大會和中國科學技術協會全大會上指示，「加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強。」圖源：新華網
中共總書記習近平28日在兩院士大會和中國科學技術協會全大會上指示，「加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強。」圖源：新華網

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