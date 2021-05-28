布林肯稱港選制草案通過嚴重壓制港人 大陸駁無端指責

美國國務卿布林肯27日針對香港通過選舉制度修訂草案稱，這嚴重壓制港人，使港人無法有意義參與治理，民眾的聲音也無法被聽見。大陸外交部28日對此駁斥，「美方對中國中央政府和香港特區政府及立法會無端指責。美方關心香港民主和港人權利是假，插手香港政治、干涉中國內政是真。」

布林肯表示，香港立法會通過選舉制度修訂草案，削減居民的選舉代表權，無助香港長期政治與社會穩定，呼籲中國大陸與香港當局讓港人的聲音被聽見，針對因支持選舉或表達異議，而觸犯港版國安法及相關法律者，他呼籲當局釋放並撤銷對這些人的控訴。

澎湃新聞報導，對此，大陸外交部發言人趙立堅於28日的例行記者會上表示，中方對美方公然污蔑完善香港特區選舉制度本地立法表示強烈不滿和堅決反對，他強調，中國是法治國家，香港全面完成此次本地立法是貫徹落實（大陸）全國人大有關決定及全國人大常委會修法精神的重要舉措，將堵塞特區原有選舉制度的漏洞，進一步確立愛國者治港新秩序，推動香港民主政治在健康有序的軌道上穩健向前發展，為香港實現良政善治提供更堅實保障，更好維護國家主權、安全發展利益和香港長期繁榮穩定。

趙立堅說，「美方有關言論無視基本事實，對中國中央政府和香港特區政府及立法會無端指責。美方關心香港民主和港人權利是假，插手香港政治、干涉中國內政是真。」

趙立堅再次強調，香港是中國的特別行政區，包括選舉制度改革在內的香港事務純屬中國內政，美方應尊重國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務，干涉中國内政。