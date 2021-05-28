涉前年10.1非法大遊行 黎智英等10人遭判14到18個月

壹傳媒創辦人黎智英、前立法會議員李卓人、何俊仁及梁國雄等10名香港泛民主派人士被指控於2019年10月1日未經許可的帶領群眾由銅鑼灣遊行至中環，10人分別承認煽惑他人參與及組織未經批准集結等罪，其中黎智英28日被判刑14個月，其他人被判14到18個月不等。

香港01報導，香港多名泛民主派人士包括陳晧桓、李卓人、梁國雄、何俊仁判刑18個月；楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英判14個月；單仲偕、蔡耀昌判14個月，緩刑2年，由於部份被告本身已有刑期在身，部份被告總刑期加長。

10名被告陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌，全部承認組織未經批准集結，另有4名被告承認煽惑罪，及2名被告承認參與罪，所有被告現正還押。

多名被告求情時指出，他們從沒鼓吹或支持暴力，部份更稱自己多年來對社會貢獻良多，其中蔡耀昌獲得香港運輸及房屋局前局長張炳良撰寫求情信，讚揚他對社會改革貢獻良多。

楊森、吳文遠、陳皓桓、梁國雄等被告則直言當日是為進行公民抗命而犯案，楊森、陳皓桓、梁國雄更表明自己認罪，但不認錯。梁國雄在求情書中寫到，他對當日行為無愧於心，而既然他已選擇抗命之途，明白必須坦然面對崎嶇前路，已準備好入獄承擔刑責。

香港星島日報報導，開庭前一小時已經有超過百人到場輪候旁聽，包括瑞典駐香港領事館副總領事雷博恩（Joakim Ladeborn）、香港前立法會議員張超雄、民主黨前主席劉慧卿、社民連成員曾健成及陳寶瑩等。雷博恩表示，一直關注及跟進不同案件，包括本案，相信也有其他外國領事將到場旁聽。