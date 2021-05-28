王毅與英國外長通電話 強調搞「小圈子政治」不合時代

大陸國務委員兼外長王毅27日應約與英國外交大臣拉布通電話，王毅表示，中英雙方應本著相互尊重的精神，開展平等對話，增進了解、清除疑慮、澄清事實、明辨是非，「麥克風外交」不可取，搞「小圈子政治」更不符合時代要求，王毅強調，英方應尊重中國不受干涉處理本國內政的權利。

澎湃新聞報導，拉布表示，他與王毅就共同應對氣候變化和健康等全球挑戰的重要性進行了交談，還強調了英國對香港局勢的深切關注，以及聯合國需要不受限制地進入新疆。

王毅則表示，中英兩國歷史文化背景不同，發展階段各異，看問題角度不盡相同，存在分歧是客觀現實，重要的是雙方應本著相互尊重的精神，開展平等對話，增進了解、清除疑慮、澄清事實、明辨是非。「麥克風外交」不可取，搞「小圈子政治」更不符合時代要求。

王毅對於涉港、涉疆問題闡述了中方原則立場，他強調，「一國兩制」是中國的基本國策，中方將堅定不移、一以貫之地堅持。中國在香港所做的一切，都是為確保「一國兩制」行穩致遠，完善香港選舉制度正在得到香港各界廣泛支持；新疆問題的本質是反暴恐、反分裂、去極端化問題，中方歡迎外界各方人士到新疆瞭解真實情況，但不接受「有罪推定式」的所謂「調查」。

他指出，中方願本著開放態度與英方繼續就敏感問題開展交流，但應尊重中國的主權和領土完整，尊重中國人民自主選擇的發展道路，尊重中國不受干涉處理本國內政的權利。

王毅還提到，中英同為聯合國安理會常任理事國，雙方應承擔應盡國際責任，加強溝通協調，合力應對新冠肺炎疫情、氣候變化等全球性挑戰，維護世界和平穩定，推動全球經濟復甦和可持續發展。

中英雙方還就伊朗核協議、朝鮮半島問題、緬甸局勢等交換了意見。