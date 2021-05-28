快訊

加速檢驗匡列確診者 柯文哲指示：快篩陽性視同PCR確診

蘇貞昌指示紓困4.0發家庭防疫補貼 家有國小以下學童都可領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王毅與英國外長通電話 強調搞「小圈子政治」不合時代

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅27日表示，中英雙方應本著相互尊重的精神，開展平等對話。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅27日表示，中英雙方應本著相互尊重的精神，開展平等對話。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸國務委員兼外長王毅27日應約與英國外交大臣拉布通電話，王毅表示，中英雙方應本著相互尊重的精神，開展平等對話，增進了解、清除疑慮、澄清事實、明辨是非，「麥克風外交」不可取，搞「小圈子政治」更不符合時代要求，王毅強調，英方應尊重中國不受干涉處理本國內政的權利。

澎湃新聞報導，拉布表示，他與王毅就共同應對氣候變化和健康等全球挑戰的重要性進行了交談，還強調了英國對香港局勢的深切關注，以及聯合國需要不受限制地進入新疆

王毅則表示，中英兩國歷史文化背景不同，發展階段各異，看問題角度不盡相同，存在分歧是客觀現實，重要的是雙方應本著相互尊重的精神，開展平等對話，增進了解、清除疑慮、澄清事實、明辨是非。「麥克風外交」不可取，搞「小圈子政治」更不符合時代要求。

王毅對於涉港、涉疆問題闡述了中方原則立場，他強調，「一國兩制」是中國的基本國策，中方將堅定不移、一以貫之地堅持。中國在香港所做的一切，都是為確保「一國兩制」行穩致遠，完善香港選舉制度正在得到香港各界廣泛支持；新疆問題的本質是反暴恐、反分裂、去極端化問題，中方歡迎外界各方人士到新疆瞭解真實情況，但不接受「有罪推定式」的所謂「調查」。

他指出，中方願本著開放態度與英方繼續就敏感問題開展交流，但應尊重中國的主權和領土完整，尊重中國人民自主選擇的發展道路，尊重中國不受干涉處理本國內政的權利。

王毅還提到，中英同為聯合國安理會常任理事國，雙方應承擔應盡國際責任，加強溝通協調，合力應對新冠肺炎疫情、氣候變化等全球性挑戰，維護世界和平穩定，推動全球經濟復甦和可持續發展。

中英雙方還就伊朗核協議、朝鮮半島問題、緬甸局勢等交換了意見。

王毅 香港選舉 新疆

延伸閱讀

王毅：合作是中歐大方向 對抗脫鉤不可能長久

以巴衝突 BBC：中國在中東發聲 填補美國空白

以巴戰火 王毅批美阻安理會聲明

以巴衝突升溫 王毅：歡迎雙方在中國直接談判

相關新聞

港立法會修法 布林肯：嚴重壓制港人參與治理和表達意見

香港立法會通過選舉制度修訂草案，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日發布聲明表示，這項改變立法會組成的...

比電動汽車強 氫能汽車續航強、零碳排明年冬奧上路

零下30度的極寒天氣下發車仍可「冷啟動」、爬坡度高於20%的路面上，車速可達每小時15至20公里、進車25分鐘內速熱升溫...

歐日峰會聯合聲點名台海安全 大陸強烈不滿和堅決反對

歐盟與日本發表領導人峰會聯合聲明，強調台海和平與穩定的重要性，對東海和南海局勢表示嚴重關切。中國駐歐盟使團回應指，歐日言...

工總兩岸線上研討會：中國大陸軟體專利之審查及撰寫

中國大陸國家知識產權局 (CNIPA) 為積極回應經濟科技快速發展對審查規則的新訴求，提高專利審查品質和效率，於2019年12月31日公告並自2020年2月1日起施行的《專利審查指南》第二部分第九章所增訂的第6節，涉及電腦程式相關創新的專利審查規則的重大修改

王毅與英國外長通電話 強調搞「小圈子政治」不合時代

大陸國務委員兼外長王毅27日應約與英國外交大臣拉布通電話，王毅表示，中英雙方應本著相互尊重的精神，開展平等對話，增進了解...

港通過修訂選制草案 立法會直選剩20席

香港立法會昨天三讀通過「修訂選舉制度草案」，至此大陸全國人大作出「完善選舉制度」的改制內容全部落實。香港特首稱是「愛國者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。