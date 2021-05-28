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比電動汽車強 氫能汽車續航強、零碳排明年冬奧上路

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸氫能車2019與2020年持續兩個冬季實際上路檢測顯示，氫燃料電池汽車低溫性、續駛里程明顯優於純電動汽車。圖源：科技日報
大陸氫能車2019與2020年持續兩個冬季實際上路檢測顯示，氫燃料電池汽車低溫性、續駛里程明顯優於純電動汽車。圖源：科技日報

零下30度的極寒天氣下發車仍可「冷啟動」、爬坡度高於20%的路面上，車速可達每小時15至20公里、進車25分鐘內速熱升溫10度……大陸宣布，212輛氫能客車、5座100％綠氫加氫站將在明年北京冬奧會、殘障奧運會上路，預計總碳減排量約30噸。

大陸氫能車近3年技術攻關，掌握新一代快速冷啟動高功率密度燃料電池系統和極寒條件下快速升溫動力電池系統。負責氫燃料客車安全出行保障測試技術研究的北京市產品質量監督檢驗院研發主任胡芳芳指出，在2019與2020年持續兩個冬季實際上路檢測顯示，氫燃料電池汽車低溫性、續駛里程明顯優於純電動汽車。

科技日報報導，北汽福田氫能車整車集成熱管理技術可將氫燃料電池系統的餘熱供車廂取暖，有效降低氫耗與電耗，達到節能效果。同時，整車動力性的創新管理使燃料電池與動力電池能量實現耦合，對整車動力效率進行優化，實現低溫快速冷啟動與節能運行目標。

冬奧會舉辦期間，氣溫低值可達零下三四十攝氏度，而且北京2022年冬奧會項目場館分布於北京、延慶、張家口三個賽區，距離跨度近200公里，低溫環境下的車輛啟動、續航、山地路況對氫燃料汽車的考驗嚴苛。

北汽福田團隊先前已在內蒙古牙克石高寒地區，實地上路測試12公尺長的氫燃料電池大巴車在大雪覆蓋的道路上行駛。測試發現，車輛在低於零下25攝氏度環境下靜置72小時後，整車動力電池系統平均加熱速率達到每分鐘5攝氏度。

目前，首批6輛零碳排氫能汽車已完成整車測試，預計6月交付使用，提供動力燃料的加氫站已建成2座。北京交通發展研究院的預測，北京冬奧會期間，212輛氫燃料電池客車、5座100%綠氫加氫站提供加氫服務，預計每輛車節油效益可達每公里0.28升，減碳效益0.75千克，總碳減排量約30噸。

專家也預計，到2050年，氫能將成為與汽油、柴油並駕齊驅的終端能源體系消費主體。氫能將承擔全球18％的能源終端需求，創造超過2.5兆美元的市場價值，燃料電池汽車將占據全球車輛的20％-25％。

北京 低溫 內蒙古

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