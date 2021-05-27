陸國藥集團公布新冠疫苗三期臨床結果，有效率超過７成　

先前已獲世衛認證的中國國藥集團新冠滅活（減毒）疫苗，美國醫學會雜誌26日刊登國藥集團中國生物旗下兩款新冠滅毒疫苗第三期臨床試驗報告，結果顯示，保護效力分別為72.8%及78.1%。這是全球首個正式發表的新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果，也是中國大陸新冠疫苗三期臨床試驗結果的首次發表。

美國醫學會雜誌刊登的這份報告是依據中國生物新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果，總結分析了中國生物所屬北京生物製品研究所（BIBP）、武漢生物製品研究所（WIBP）新冠滅活疫苗的有效性、安全性等三期臨床試驗結果。

報告指出，疫苗所用毒株（WIV04和HB02株）分別分離自武漢市金銀潭醫院的兩名患者，研究結果針對中國生物兩款新冠滅活疫苗隨機、雙盲、安慰劑對照的三期臨床試驗開展的中期分析。

在收集的病例中，僅鋁佐劑（疫苗添加佐劑）組出現兩例重症病例，而兩個疫苗組均未出現重症病例，因此疫苗組對新冠重症的保護效力為百分之百 。不過，報告仍加上但書稱，鑑於重症病例的數量較少，結果還有待進一步收集。整個隨機試驗期間未出現死亡病例。

研究結果顯示，中國生物兩款新冠滅活疫苗兩針接種後14天，能產生高滴度抗體，形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99%以上。WIV04疫苗組保護效力為72.8%，HB02疫苗組的保護效力為78.1%。安全性好，不良反應多為注射部位疼痛，程度輕。