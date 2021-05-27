回應拜登對台首次軍售 陸國防部：反對

美國拜登政府上台後啟動首次對台軍售，大陸國防部發言人譚克非今表示，陸方堅決反對任何國家對台出售武器及與台發展任何形式的軍事聯繫。美售台武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力釋放了嚴重錯誤信號。

據陸媒澎湃新聞報導，美國防部安全合作局擬於近期發佈公告，向台灣出售M109A6自行榴彈炮等進攻性武器。這將是拜登政府上台後啟動的首次對台軍售。

此外，本月中旬，美國基於我國戰備需求，終於同意在台灣東南空域首度試射AIM-120先進中程飛彈。

譚克非在今日的大陸國防部例行記者會上稱，台灣問題是中國內政。陸方敦促美方恪守「不干涉他國內政」這一明確載於「聯合國憲章」、「國際法原則宣言」的國際關係基本準則，信守在台灣問題上向中方作出的一系列嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題，停止任何形式的與台官方往來和軍事勾連，停止對台軍售。

譚克非強調，民進黨當局勾結迎合外部勢力、出賣民族利益，甚至幻想「以武謀獨」，只會把臺灣同胞帶入災難深淵。陸方正告民進黨當局，任何挾洋自重、分裂國家的企圖和行徑都註定徒勞、必定失敗。

他並稱，「中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」