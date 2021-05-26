聽新聞
test
0:00 / 0:00

港支聯會續爭取六四遊行集會 澳門警明令禁六四集會

聯合報 / 香港特派員李春/香港即時報導
香港紀念六四燭光晚會持續卅年。（法新社資料照片）
香港紀念六四燭光晚會持續卅年。（法新社資料照片）

香港警方仍未表態是否放行維園「六四燭光晚會」，香港支聯會決定向港府政務司長申請「群組聚集」，以便香港市民參加「六四」遊行和集會。澳門警方正式以防疫為由，不准澳門舉辦「六四燭光集會」。

香港支聯會早前計畫，繼續舉行一系列六四紀念活動，包括5月30日舉行「毋忘六四」大遊行、6月4日舉行維園燭光晚會。

香港支聯會說，會按「預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例」的規定，向港府政務司司長張建宗申請准許群組聚集，讓市民參與「六四」遊行及集會。

香港支聯會指出，近月香港疫情持續緩和，政府場所及設施逐步開放，群組聚集措施亦陸續放寬，期望在防疫的大前提下，香港市民仍可在合法、和平及安全的環境中悼念「六四」。

澳門警方則引用「刑法典」規定及以防疫為由，不批准澳門民主發展聯委會舉行「六四燭光集會」。澳門民聯會說，計畫短期內向澳門終審法院提出上訴。

澳門警方在回覆民聯會的批示中，指民聯會歷年的「六四燭光晚會」，宣傳內容包括追究屠城責任、停止政治迫害、結束一黨專政等，有挑戰北京權威及明顯帶挑釁性質和誹謗成分，認為是違反「刑法典」規定的公開詆譭罪、煽動以暴力變更已確立制度等，今次預告的集會目的，有相同的違法性質，民聯會亦無法確保集會的防疫要求。

澳門民聯會對警方的嚴重指控深感憤慨，認為是為了政治打壓而羅織罪名，侵犯澳門人的集會示威權利，破壞一國兩制聲譽，嚴重破壞北京要塑造澳門成為一國兩制典範的國策。

澳門 六四 香港

相關新聞

吳釗燮稱陸文攻武赫擴張影響力 陸斥台蹭熱點自取其辱

外交部長吳釗燮近日表示，中國頻繁在東海、南海及台灣海峽進行文攻武嚇及軍事演習活動，試圖將中方影響力擴張至第一島鏈之外，還...

反制！北京宣布制裁美方一官員 「停止借宗教問題干涉中國內政」

美國國務院此前發布「2020年度國際宗教自由報告」，宣布對中方一名官員進行制裁，大陸外交部今日宣布反制，也對美方一名官員...

港支聯會續爭取六四遊行集會 澳門警明令禁六四集會

香港警方仍未表態是否放行維園「六四燭光晚會」，香港支聯會決定向港府政務司長申請「群組聚集」，以便香港市民參加「六四」遊行...

黎智英資產遭凍結 壹傳媒：資金足夠營運18個月

香港壹傳媒集團今天公告稱，4月1日起算，集團資金足夠營運18個月，創辦人黎智英的資產遭保安局凍結，不會對公司的財務狀況或...

美國眾議員提交全面應對中國法案 北京：堅決反對

美國會眾議院外事委員會主席、民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）5月25日提出一項全面與中國競爭的法案，法案...

海外藏人：中共建黨百年加強壓制西藏 一律噤聲

海外藏人組織「自由西藏」25日表示，中國政府正在西藏採取一系列行動警告藏人，不要在中共慶祝建黨百年期間進行任何抗議活動。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。