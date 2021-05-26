港支聯會續爭取六四遊行集會 澳門警明令禁六四集會

香港警方仍未表態是否放行維園「六四燭光晚會」，香港支聯會決定向港府政務司長申請「群組聚集」，以便香港市民參加「六四」遊行和集會。澳門警方正式以防疫為由，不准澳門舉辦「六四燭光集會」。

香港支聯會早前計畫，繼續舉行一系列六四紀念活動，包括5月30日舉行「毋忘六四」大遊行、6月4日舉行維園燭光晚會。

香港支聯會說，會按「預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例」的規定，向港府政務司司長張建宗申請准許群組聚集，讓市民參與「六四」遊行及集會。

香港支聯會指出，近月香港疫情持續緩和，政府場所及設施逐步開放，群組聚集措施亦陸續放寬，期望在防疫的大前提下，香港市民仍可在合法、和平及安全的環境中悼念「六四」。

澳門警方則引用「刑法典」規定及以防疫為由，不批准澳門民主發展聯委會舉行「六四燭光集會」。澳門民聯會說，計畫短期內向澳門終審法院提出上訴。

澳門警方在回覆民聯會的批示中，指民聯會歷年的「六四燭光晚會」，宣傳內容包括追究屠城責任、停止政治迫害、結束一黨專政等，有挑戰北京權威及明顯帶挑釁性質和誹謗成分，認為是違反「刑法典」規定的公開詆譭罪、煽動以暴力變更已確立制度等，今次預告的集會目的，有相同的違法性質，民聯會亦無法確保集會的防疫要求。

澳門民聯會對警方的嚴重指控深感憤慨，認為是為了政治打壓而羅織罪名，侵犯澳門人的集會示威權利，破壞一國兩制聲譽，嚴重破壞北京要塑造澳門成為一國兩制典範的國策。