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美國眾議員提交全面應對中國法案 北京：堅決反對

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（新浪財經網）
大陸外交部發言人趙立堅。（新浪財經網）

美國會眾議院外事委員會主席、民主黨眾議員米克斯（Gregory Meeks）5月25日提出一項全面與中國競爭的法案，法案呼籲美國在全球範圍內重振外交、領導力和投資，以應對中國大陸的政策挑戰。大陸外交部5月26日回應稱，中方對此堅決反對，將堅定捍衞自身利益。

大陸外交部發言人趙立堅26日在例行記者會上回應稱，「美國會有關法案罔顧事實，誣衊抹黑中國發展道路和內外政策，在涉及中國主權和領土完整問題上干涉中國內政、損害中方利益，中方對此堅決反對，將堅定捍衞自身利益。」

美國國會眾議院外交事務委員會在官方網站表示，米克斯25日提出這項名為「確保美國領導和參與全球事務法案」。這部篇幅有470頁之多的法案提出增加投資以增強美國的製造業和貿易能力、增進與盟友和夥伴合作、增強印太影響力、重新參與國際組織，以及認定中國大陸對新疆維吾爾族穆斯林人實施了種族滅絕等主要內容。

米克斯打算與共和黨人合作，推動外委會下個月審議和通過這項法案。

拜登政府表示正繼續評估美國對華政策，並對國會為對抗中國大陸威脅採取的立法行動表達支持。

外交部 趙立堅

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