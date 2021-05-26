吳釗燮稱陸文攻武赫擴張影響力 陸斥台蹭熱點自取其辱

外交部長吳釗燮近日表示，中國頻繁在東海、南海及台灣海峽進行文攻武嚇及軍事演習活動，試圖將中方影響力擴張至第一島鏈之外，還強調「不能讓民主台灣像香港那樣，被中國接管」。大陸外交部26日批評，「這種拙劣的政治操弄，無非是求專注、蹭熱點，不會得逞，只會自取其辱」

澎湃新聞報導，吳釗燮接受加拿大廣播公司專訪時表示，「中國在香港強推港版國安法等措施，限縮港人曾享有的政治、經濟自由。不僅如此，中國頻繁在東海、南海以及台灣海峽進行文攻武嚇及軍事演習活動，試圖將中方影響力擴張至第一島鏈之外。」

對此，大陸外交部發言人趙立堅於26日主持的例行記者會上表示，台灣當局一再打著所謂民主自由的幌子，藉香港事務惡意詆毀汙衊大陸，實質是「亂港謀獨」，「這種拙劣的政治操弄，無非是求關注、蹭熱點，不會得逞，只會自取其辱」。