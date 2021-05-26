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反制！北京宣布制裁美方一官員 「停止借宗教問題干涉中國內政」

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

美國國務院此前發布「2020年度國際宗教自由報告」，宣布對中方一名官員進行制裁，大陸外交部今日宣布反制，也對美方一名官員實施制裁，中方並敦促美方糾正錯誤，撤銷制裁，停止借所謂宗教問題干涉中國內政。

大陸外交部發言人趙立堅今表示，美方的報告罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆毀中國宗教政策，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對。

至於美方對中方人員實施單邊制裁，趙立堅指出，中方決定對美國國際宗教自由委員會委員約翰尼·摩爾實施制裁，禁止摩爾及其家屬入境中國大陸及香港、澳門特別行政區，中方敦促美方糾正錯誤，撤銷所謂制裁，停止借所謂宗教問題干涉中國內政。

美國國務院5月12日公佈「2020年國際宗教自由報告」，美國國務卿布林肯同時宣布制裁前成都市防邪辦主任余輝，理由為余輝嚴重侵犯人權，包括任意拘禁法輪功學員。余輝與其家人現在起喪失進入美國資格。

趙立堅 國務院 外交部

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