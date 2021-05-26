楊潔篪與普亭通電話：雙方堅定支持彼此核心利益問題

據中新社報導，俄羅斯總統普亭25日在索契與正在莫斯科出席「中俄第十六輪戰略安全磋商」的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話。

普亭請楊潔篪轉達致大陸國家主席習近平的問候。他表示，俄中關係處於歷史最好時期，兩國元首保持密切交流至關重要。俄方堅定致力於推動俄中全面戰略協作夥伴關係高水平發展，願進一步同中方密切戰略協調與配合，捍衛多邊主義，為維護全球戰略穩定作出貢獻。

楊潔篪轉達習近平致普亭的誠摯問候和口信。

楊潔篪表示，在兩國元首的親自擘畫和戰略引領下，新時代中俄全面戰略協作夥伴關係始終保持強勁發展勢頭。雙方在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持，樹立了相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係典範，為動盪變革中的世界注入了寶貴的穩定性和正能量。

他說，今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，中方願同俄方一道，全面落實兩國元首共識，搞好本次磋商，把中俄高水平政治互信轉化為更多戰略協作成果。

同日，楊潔篪與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫共同主持中俄第十六輪戰略安全磋商，就中俄關係和事關國際安全和戰略穩定的一系列重大問題深入交換意見，達成廣泛共識。