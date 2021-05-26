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費心「校正」疫情數字 港青年組織：何不回歸兩岸共識

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

「校正回歸」四個字，短短數日內超越「萬華」、「阿公店」、「獅子王」等，一躍成為台灣這波疫情爆發的頭號熱詞，有香港青年組織評論員表示，民進黨執政後常標榜「有政府，會做事」，如今頂著罵聲堅持天天「校正」疫情數字，終究還是空泛的「面子」，不如實在地站在民眾健康、兩岸福祉的立場，把自己的兩岸路線「校正回歸」到行之有年的「共識」上。

香港青年組織「就是敢言」評論員立青指出，平心而論，參考台灣公衛權威、台大公衛學院教授陳秀熙的說法，「校正回歸」在流行病學統計上有其實際意義：一則確實還原病例數，二是輔助疫調，重建準確的流行曲線。

如今能夠挽回疫情、拯救生命的，只有疫苗、快篩以及能夠確診盡收的醫療院所。這一切台灣都不足、美國都不給，只有始終抱持「兩岸一家親」的大陸，從代表官方的國台辦，到民間的復星醫藥都主動表達了實質的善意與承諾，既願意提供疫苗、更可以分享經驗。

身居香港，這幾日偶有零星個案，雖說「零確診」斷纜，令雙向通關又要延遲，但總體總是向好，原因無他，特區政府敢於堅持做對的事，做有益的事，例如外勞強篩、封樓強檢。

民進黨執政後常標榜「有政府，會做事」，如今頂著罵聲堅持天天「校正」疫情數字，或許有安撫民心的目的在裡面，但終究還是空泛的面子，不如實在地站在民眾健康、兩岸福祉的立場，把自己的兩岸路線「校正回歸」到行之有年的「共識」、正途之上，哪裡還需日日做表、日日校正。

香港青年評論組織「就是敢言」，成立於2018年，由一群畢業於世界名校及香港大學的青年、學者組成。

香港 疫情 青年

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