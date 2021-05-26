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兩岸僵 國台辦連批綠：以武謀獨、以疫謀獨、倚美謀獨

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。中新社
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮。中新社

據報導，25日凌晨有4架台F-16戰機飛往美國執行替代訓練任務，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天回應稱，「祖國必須統一，也必然統一」，民進黨當局和台獨勢力不接受一個中國原則，執意搞軍事對抗，「以武謀獨」，沒有出路，只會給台灣民眾帶來災難。

針對世衛大會拒絕涉台提案，她表示，台灣同胞是骨肉天親，中國大陸願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡力做好疫情防控。當前最重要的是，做好島內防疫，有效控制疫情，確保台灣民眾的生命健康安全，而不是藉機炒作、轉移焦點、混淆視聽，推卸防疫不力的責任。

朱鳳蓮說，民進黨當局編造各種謊言和藉口四處出擊，其真實目的是「以疫謀獨」，這種將一黨私利置於民眾健康福祉之上的行徑必將為民眾所唾棄。

至於台駐日代表謝長廷稱，日前邀請美駐日代理大使到官邸進行餐敘，她回應稱，大陸堅決反對美國和「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，這個立場是一貫的、明確的。陸方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報相關規定，妥善處理台灣問題。民進黨當局玩弄任何花招妄圖「倚美謀獨」都注定失敗。

民進黨 疫情 朱鳳蓮

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