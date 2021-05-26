快訊

柯文哲嗆酈英傑：萊豬吃了、軍火也買了 所以才死11人不算多？

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

談中歐投資協定 王毅：非單方面的恩賜

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸國務委員兼外長王毅在北京以視訊形式，出席慕尼黑安全會議「中國專場」活動並發表演講。澎湃新聞
大陸國務委員兼外長王毅在北京以視訊形式，出席慕尼黑安全會議「中國專場」活動並發表演講。澎湃新聞

中國大陸和歐盟基於新疆和人權議題的分歧，日前互相祭出制裁措施，以致中歐投資協定遭歐方擱置處理，大陸國務委員兼外長王毅指出，中歐投資協定高度互利，非單方面的照顧和恩賜，不接受將經貿問題政治化。

據星島網報導，王毅在北京以視訊形式，出席慕尼黑安全會議「中國專場」活動並發表演講。

王毅表示，中歐投資協定高度互利，非單方面的照顧和恩賜，而涉新疆問題事關中國主權安全，歐盟部分國家一些人將不同性質的問題任意掛鈎，將經貿問題政治化，是不可接受，亦絕對行不通。

王毅強調中方始終從戰略高度看待中歐關係，中歐合作是大勢所趨，在中歐之間搞政治對抗和經濟脫鈎，不符合歐盟利益，亦不可能長久。

針對中歐關係，王毅表示，中國願本著相互尊重、互利共贏原則，同歐洲繼續保持和拓展全方位合作。中方始終從戰略高度看待中歐關係，認為合作是中歐關係的大方向和主基調，將歐方視為夥伴而非對手。中方將一如既往堅定支持歐洲一體化進程，支持歐盟團結自強，加強戰略自主，在國際上發揮更大作用。

王毅說，中方願同歐方加強抗疫合作，攜手戰勝世紀疫情；加強宏觀政策協調，助力全球經濟復甦；加強綠色數位合作，引領全球創新發展；加強全球治理，共同應對全球挑戰；加強人文交流，促進東西方文明交融。雙方要避免虛假信息遮蔽真相，不讓政治病毒破壞團結，為中歐關係行穩致遠奠定堅實的民意和社會基礎。

王毅 歐盟 新疆

延伸閱讀

王毅：合作是中歐大方向 對抗脫鉤不可能長久

聯中抗美？ 俄外長：滿意現行合作形式

以巴衝突 BBC：中國在中東發聲 填補美國空白

以巴戰火 王毅批美阻安理會聲明

相關新聞

陸熱臉貼台冷屁股？胡錫進：主動供台疫苗絕非自輕自賤

兩岸最近在大陸疫苗供台問題上交鋒，大陸環球時報總編輯胡錫進撰文稱，大陸主動向台灣提供疫苗絕非自輕自賤，大陸惠台不會沒有底...

費心「校正」疫情數字 港青年組織：何不回歸兩岸共識

「校正回歸」四個字，短短數日內超越「萬華」、「阿公店」、「獅子王」等，一躍成為台灣這波疫情爆發的頭號熱詞，有香港青年組織...

轟20設計圖引熱議 環時：假消息、腦補

近期中國「轟20」戰機再度成為軍事迷的話題，因為有許多報導稱「中國公開下一代戰機轟20的設計圖」，並刊出多張電腦繪製的戰...

轟20再解密？ 專家一看：可攻第2島鏈、10年內投入使用

解放軍自2016年9月宣布研發新一代遠程轟炸機以來，有關轟20設計、性能等等猜測不斷，網上更不時出現轟20試飛消息。最新...

鋪路參選香港特首？ 林鄭月娥、梁振英隔空較勁

特首選舉將於明年3月舉行，全國政協副主席、前特首梁振英近期多次公開評論時政，特首林鄭月娥昨隔空回應提問。林鄭見記者時，表...

須接種疫苗 香港郵輪暑期可望公海遊

香港有望於暑假中後期推出郵輪公海遊。商務及經濟發展局長邱騰華表示，大前提是安全及防疫，船員要完成隔離、接種疫苗及檢測；參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。