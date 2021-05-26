談中歐投資協定 王毅：非單方面的恩賜

中國大陸和歐盟基於新疆和人權議題的分歧，日前互相祭出制裁措施，以致中歐投資協定遭歐方擱置處理，大陸國務委員兼外長王毅指出，中歐投資協定高度互利，非單方面的照顧和恩賜，不接受將經貿問題政治化。

據星島網報導，王毅在北京以視訊形式，出席慕尼黑安全會議「中國專場」活動並發表演講。

王毅表示，中歐投資協定高度互利，非單方面的照顧和恩賜，而涉新疆問題事關中國主權安全，歐盟部分國家一些人將不同性質的問題任意掛鈎，將經貿問題政治化，是不可接受，亦絕對行不通。

王毅強調中方始終從戰略高度看待中歐關係，中歐合作是大勢所趨，在中歐之間搞政治對抗和經濟脫鈎，不符合歐盟利益，亦不可能長久。

針對中歐關係，王毅表示，中國願本著相互尊重、互利共贏原則，同歐洲繼續保持和拓展全方位合作。中方始終從戰略高度看待中歐關係，認為合作是中歐關係的大方向和主基調，將歐方視為夥伴而非對手。中方將一如既往堅定支持歐洲一體化進程，支持歐盟團結自強，加強戰略自主，在國際上發揮更大作用。

王毅說，中方願同歐方加強抗疫合作，攜手戰勝世紀疫情；加強宏觀政策協調，助力全球經濟復甦；加強綠色數位合作，引領全球創新發展；加強全球治理，共同應對全球挑戰；加強人文交流，促進東西方文明交融。雙方要避免虛假信息遮蔽真相，不讓政治病毒破壞團結，為中歐關係行穩致遠奠定堅實的民意和社會基礎。