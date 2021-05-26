中國資金淨流入額 創7年最高紀錄

日媒報導，流人中國的資金正在增加，今年1至3月，資金淨流入額創7年來最高紀錄，原因是來自境外的債券投資擴大，以及中國搶在其他國家之前遏制疫情，推進經濟正常化。

「日本經濟新聞」中文網25日報導，日經新聞調查中國國家外匯管理局每月統計經由銀行帳戶的資金流出入額發現，中國1至3月的流入額為5901億美元（約新台幣16兆5000億元)，為可追溯的2010年以後最高水準；流出額為5016億美元，最近數年大致持平。

淨流入額為885億美元，創2014年1至3月以來的最高。

報導說，資金流入的原因之一是來自境外的債券投資的擴大。美國、歐洲等主要國家去年為應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而加強了貨幣寬鬆，另一方面則是中國推進了經濟正常化。

報導還指出，貿易相關的資金流入也在增加。中國外匯管理局指出，從外匯到人民幣的企業結匯需求正在加強，背景是人民幣的升值預期。

報導引述一名外資銀行負責人表示，「不少歐洲企業為了優先獲得中國的零組件，按人民幣計價預付進口貨款」。COVID-19疫情導致新興市場國家的供應鏈陷入混亂，一部分零組件和產品的訂單集中於中國企業。