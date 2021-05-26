快訊

柯文哲嗆酈英傑：萊豬吃了、軍火也買了 所以才死11人不算多？

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回擊西方 王毅：「價值觀」劃線 不客觀不理性不民主

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸國務委員兼外長王毅出席慕尼黑安全會議中國專場活動並發表演講。大陸外交部網站
中國大陸國務委員兼外長王毅出席慕尼黑安全會議中國專場活動並發表演講。大陸外交部網站

25日，中國大陸國務委員兼外長王毅以視訊方式出席慕尼黑安全會議中國專場活動並發表演講，就中國發展、中國與世界關係及中歐合作等闡釋了中方立場。王毅強調，用「價值觀」劃線的做法不客觀、不理性、不民主，民主、人權的衡量標準，要看本國人民是否滿意。王毅說法似在回擊近期西方對大陸人權的指控。

據中國大陸外交部發布，王毅表示，中國堅持與各國和平共處，堅持不稱霸、不擴張、不脅迫，無疑是對世界戰略穩定的重大貢獻。這是一條惠及全球的合作之路，中國始終做國際社會可靠的合作夥伴，從不以犧牲他國利益為代價，而是注重合作共贏。作為世界上最大的發展中國家，中國首要的任務仍然是集中力量發展自己。中國必將成為更好的自己，世界也必將因中國而更美好。

王毅指出，中國是世界各國可信賴的伙伴，而不是相互對抗的制度性對手。一個國家實行什麼樣的制度，並不存在放之四海皆準的模板。不同的社會制度並不必然成為競爭對手，不同的發展道路也不必然妨礙互利合作。只要做到相互尊重，謀求互利合作，完全可以超越國家間的制度差異。中國既有制度上的自信，也有文明上的包容。中方將堅持自己選擇的制度和發展道路，同時也充分尊重其他國家的自主選擇，不會搞什麼制度輸出和制度競爭。

他強調，用價值觀劃線的做法，不客觀、不理性、不民主。和平、發展、公平、正義、民主、自由，是全人類的共同價值，民主、人權的衡量標準是要看本國人民是否滿意、是否高興。

王毅表示，中國願同歐洲和世界各國踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。面對百年變局和世紀疫情，聯合國193個成員國不是193條船，而是同一條船上的193個水手，必須同舟共濟，齊心協力，團結在多邊主義旗幟下，增強命運共同體意識，才能衝過急流和險灘。

他說，真正的多邊主義要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，大國必須帶頭主持公道、厲行法治、承擔責任、聚焦行動，要警惕打著多邊主義旗號，實質上搞「小圈子」和集團政治，甚至以意識形態站隊、陣營之間選邊來割裂世界。

王毅表示，中國願本著相互尊重、互利共贏原則，同歐洲繼續保持和拓展全方位合作。中方始終從戰略高度看待中歐關係，認為合作是中歐關係的大方向和主基調，將歐方視為夥伴而非對手。中方將一如既往堅定支持歐洲一體化進程，支持歐盟團結自強，加強戰略自主，在國際上發揮更大作用。

王毅 聯合國 人權

延伸閱讀

王毅：合作是中歐大方向 對抗脫鉤不可能長久

聯中抗美？ 俄外長：滿意現行合作形式

以巴衝突 BBC：中國在中東發聲 填補美國空白

以巴戰火 王毅批美阻安理會聲明

相關新聞

陸熱臉貼台冷屁股？胡錫進：主動供台疫苗絕非自輕自賤

兩岸最近在大陸疫苗供台問題上交鋒，大陸環球時報總編輯胡錫進撰文稱，大陸主動向台灣提供疫苗絕非自輕自賤，大陸惠台不會沒有底...

費心「校正」疫情數字 港青年組織：何不回歸兩岸共識

「校正回歸」四個字，短短數日內超越「萬華」、「阿公店」、「獅子王」等，一躍成為台灣這波疫情爆發的頭號熱詞，有香港青年組織...

轟20設計圖引熱議 環時：假消息、腦補

近期中國「轟20」戰機再度成為軍事迷的話題，因為有許多報導稱「中國公開下一代戰機轟20的設計圖」，並刊出多張電腦繪製的戰...

轟20再解密？ 專家一看：可攻第2島鏈、10年內投入使用

解放軍自2016年9月宣布研發新一代遠程轟炸機以來，有關轟20設計、性能等等猜測不斷，網上更不時出現轟20試飛消息。最新...

鋪路參選香港特首？ 林鄭月娥、梁振英隔空較勁

特首選舉將於明年3月舉行，全國政協副主席、前特首梁振英近期多次公開評論時政，特首林鄭月娥昨隔空回應提問。林鄭見記者時，表...

須接種疫苗 香港郵輪暑期可望公海遊

香港有望於暑假中後期推出郵輪公海遊。商務及經濟發展局長邱騰華表示，大前提是安全及防疫，船員要完成隔離、接種疫苗及檢測；參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。