回擊西方 王毅：「價值觀」劃線 不客觀不理性不民主

25日，中國大陸國務委員兼外長王毅以視訊方式出席慕尼黑安全會議中國專場活動並發表演講，就中國發展、中國與世界關係及中歐合作等闡釋了中方立場。王毅強調，用「價值觀」劃線的做法不客觀、不理性、不民主，民主、人權的衡量標準，要看本國人民是否滿意。王毅說法似在回擊近期西方對大陸人權的指控。

據中國大陸外交部發布，王毅表示，中國堅持與各國和平共處，堅持不稱霸、不擴張、不脅迫，無疑是對世界戰略穩定的重大貢獻。這是一條惠及全球的合作之路，中國始終做國際社會可靠的合作夥伴，從不以犧牲他國利益為代價，而是注重合作共贏。作為世界上最大的發展中國家，中國首要的任務仍然是集中力量發展自己。中國必將成為更好的自己，世界也必將因中國而更美好。

王毅指出，中國是世界各國可信賴的伙伴，而不是相互對抗的制度性對手。一個國家實行什麼樣的制度，並不存在放之四海皆準的模板。不同的社會制度並不必然成為競爭對手，不同的發展道路也不必然妨礙互利合作。只要做到相互尊重，謀求互利合作，完全可以超越國家間的制度差異。中國既有制度上的自信，也有文明上的包容。中方將堅持自己選擇的制度和發展道路，同時也充分尊重其他國家的自主選擇，不會搞什麼制度輸出和制度競爭。

他強調，用價值觀劃線的做法，不客觀、不理性、不民主。和平、發展、公平、正義、民主、自由，是全人類的共同價值，民主、人權的衡量標準是要看本國人民是否滿意、是否高興。

王毅表示，中國願同歐洲和世界各國踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系。面對百年變局和世紀疫情，聯合國193個成員國不是193條船，而是同一條船上的193個水手，必須同舟共濟，齊心協力，團結在多邊主義旗幟下，增強命運共同體意識，才能衝過急流和險灘。

他說，真正的多邊主義要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，大國必須帶頭主持公道、厲行法治、承擔責任、聚焦行動，要警惕打著多邊主義旗號，實質上搞「小圈子」和集團政治，甚至以意識形態站隊、陣營之間選邊來割裂世界。

王毅表示，中國願本著相互尊重、互利共贏原則，同歐洲繼續保持和拓展全方位合作。中方始終從戰略高度看待中歐關係，認為合作是中歐關係的大方向和主基調，將歐方視為夥伴而非對手。中方將一如既往堅定支持歐洲一體化進程，支持歐盟團結自強，加強戰略自主，在國際上發揮更大作用。