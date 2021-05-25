懸賞359萬！ 梁振英尋找來台的香港「爆眼女」

大陸全國政協副主席、前香港特首梁振英5月25日晚在社交網站宣布，「爆眼女」近日行蹤暴露，「803基金」將原來的40萬港元懸賞加碼至100萬港元（約新台幣359萬元），給任何提供案件最新消息人士。

大公文匯全媒體報導，2019年8月11日，一名女子在尖沙嘴警署外右眼受傷流血，事後香港搞事分子同境外勢力勾連，大肆炒作相關事件，引發社會不安。有媒體報導，「爆眼女」去年9月30日乘坐華航客機離開香港前往台灣，雙眼炯炯有神，笑盈盈與親朋合影，不似有「爆眼」跡象。消息指警方對她的刑事調查未完結，包括她在現場曾否參與暴動。

綜合港媒報導，前年8月「反送中」運動期間，這名女子參與現場活動，結果右眼受傷，事後多人指控是遭到港警開槍射傷眼睛。「爆眼女」消息傳出後引發港人後續更大的示威抗議，但該名女子經港府與港警多次呼籲前往報案，該女子仍始終未向警方報案。最終於去年9月底，搭乘華航客機來台，至今沒有返回香港，去向不明。

港媒報導指出，爆眼女當天在香港國際機場搭機離港時，有親友送機，少女受傷的右眼表面狀況良好，雙眼炯炯有神，與送機的親友談笑自若。

「爆眼女」曾於民間記者會上，以錄影形式現身，當時她戴口罩及太陽眼鏡，右眼包著紗布，並感謝市民為她聲援及醫護人員的照顧，同時譴責政府及警方。

由香港前特首梁振英前年9月成立的「803基金」懸紅報料網，聲稱以懸賞追查重創香港的暴力和其他非法行為人士，原本以40萬港元追查「爆眼女」下落，在得知「爆眼女」可能藏身台灣後，25日晚公布將懸賞金額提高到100萬港元給消息提供者。