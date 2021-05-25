轟-20打擊力能到第二島鏈？專家：20年代末前或投入使用

由中國兵器工業情報研究所主辦的月刊《現代兵器》在最新一期（2021/06）封面刊登一幅戰略轟炸機圖像，標注為「蒼穹戰神」。該雜誌4月刊內頁曾發布標為「蒼穹戰神轟20全狀態解析圖」的詳細三視圖，展示了主彈艙、可變角度全動尾翼等設計。據香港南華早報報導，最新一期的《現代武器》包括四張由計算機生成的H-20的圖片，顯示該機有一個武器艙，兩個可調節的尾翼，一個雷達陣列，兩側有隱身進氣口，都覆蓋深灰色雷達吸收材料。

2016年9月1日，中國空軍司令員馬曉天首次表示，中國正在研發新一代遠程轟炸機。2018年5月8日，中國西安飛機工業集團推出的宣傳片《大國起飛》在片尾展示了一款被幕布遮蓋的新機型，被認為可能是此前所說的或被命名為轟-20的遠程轟炸機。

2017年4月，俄羅斯《軍工信使》周報網站就曾報導稱， 「轟-20」隱形轟炸機最大航程可達12000公裡，作戰巡邏半徑6000公裡，最大載彈量不低於20噸。該轟炸機僅設機內彈倉，掛彈數量可達12-14枚，可裝載8枚最大射程3000公裡的「長劍」巡航導彈，並可攜帶遠程超音速反艦彈。報導認為，「轟-20」轟炸機可在2018年首飛，2021年交付使用。

不過，直到2020年10月，中國軍事專家也只是表示中國正在研制新一代戰略轟炸機。空軍專家傅前哨在央視一檔節目表示在不遠的將來人們將會見到中國具有世界先進水平的遠程隱身戰略轟炸機問世和列裝，並稱轟-20在氣動外形和機體表面塗層材料上將會採用全新的隱身技術。2021年1月5日，中國空軍在2021年招飛宣傳片片尾展示了一架被白色布幕覆蓋的神秘轟炸機。軍事專家分析，從輪廓和飛行員頭盔上映現的倒影看來，它很可能是擁有雙進氣道設計的轟-20轟炸機，酷似美國B-2「幽靈」（Spirit）和B-21「突襲者」（Raider）隱身轟炸機的設計。

優先考慮隱形和遠程

南華早報在本周二（5月25日）的報導中寫道，之前的報道稱，轟-20將配備核導彈和常規導彈，最大起飛重量至少為200噸，有效載荷高達45噸，預計將以亞音速飛行，並可以發射四枚高超音速隱形巡航導彈。該報援引簡氏公司（Janes）戰機專家和亞太防務分析師喬恩-格雷瓦特（Jon Grevatt）說，《現代兵器》發布的圖片顯示，轟-20優先考慮的是隱形和遠程，而不是速度。「這意味著該飛機的戰略優勢是，它將能夠作為他們所謂的戰略轟炸機進行打擊，能夠打擊很遠的目標，也許可達到第二島鏈和更遠的地方。」他還稱，「這意味著它將威脅到美國在亞太地區的資產和利益。如果這架飛機能夠投入使用，它有可能改變游戲規則。」

在美國的外交政策島鏈戰略中，所謂第二島鏈覆蓋了美國在日本、關島、菲律賓和其他國家的基地。格雷瓦特預計，轟20可以在2020年代末前投入使用。

近年來，中國網絡上不時出現轟-20將試飛的消息，但均為不實消息。有分析認為，航空發動機是轟-20目前的一大軟肋。轟-20需要一款大推力，性能可靠的航空發動機。由於屬於戰略級裝備，從國外進口能配套的發動機非常困難，而國產發動機又難以滿足需求。此外，隱身、飛控、進氣道、燃油系統、武器發射系統和起落架等方面的技術也需要取得突破。因此，轟-20短期內無法揭開神秘的面紗。而作為美國空軍下一代戰略轟炸機主要機型的B-21預計將於2022年初亮相，並在明年中期完成首飛。

（據《南華早報》等）

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