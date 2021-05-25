駁「統戰說」 人民日報：阻陸疫苗入台，背棄生命道義

中共黨媒人民日報今（25）日發文評論，大陸主動提議向台灣提供疫苗，民進黨當局從中看到的只是「統戰」，將那些對抗疫情的生命放哪裡？阻大陸疫苗入台，台當局背棄的是道義。

文章稱，大陸國台辦昨晚表示，大陸方面願意迅速作出安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用。若有需要，大陸也願意積極考慮向台灣派出疫情防控專家，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗，提供防疫諮詢。

但陸委會回應，「陸方從未借既有管道向台灣提供陸方疫苗的資訊」，並指「台灣向外取得疫苗受到何種阻撓，對岸心知肚明，眾人也已周知」、「陸方這種每每借台灣疫情升溫時，明顯進行分化統戰的操作，台灣社會非常明瞭」。

文章稱，大陸主動提議向台灣提供疫苗，民進黨當局從中看到的只是「統戰」，陸委會匆匆回應，就是為了把台灣急需的疫苗擋回去嗎？政治代替不了一切，尤其代替不了健康和生命。台當局又說「大陸從未提供疫苗資訊」，還指這是「統戰」。台當局表現出了半點願意配合大陸疫苗入台的誠意了嗎？

大陸疫苗已經對外實際輸出了至少3億劑，遍及80多個國家和地區，而且世衛組織已在本月初將大陸國藥疫苗正式列入緊急使用清單。此外大陸疫苗的安全性能良好，在全世界接種過程中極少有副作用的信息，它的有效保護率也被各方驗證。這些公開的資訊難道還不夠台灣當局作為積極響應大陸提議的決策依據嗎？

大陸有充裕的生產能力，現在一天接種疫苗高達1,000萬劑以上，接下來還將超過2,000萬劑，完全有能力向台灣充足供貨。只要台當局放下政治算計，將緊急為民眾接種疫苗作為當下壓倒一切的考量，他們就不會用一具具政治盾牌和路障堵住大陸疫苗的入台之路。台灣疫情已經到嚴峻十字路口，此時台當局如果繼續醉心於表演政治劍術，這是對民眾安危與福祉的極度不負責任。

文章稱，大陸疫苗入台，這應是兩岸行政機關共同促成的人道主義行動。台當局如果頑固地編織各種理由，對這一行動進行歪曲的政治定性，那將是對道義的嚴重背叛，那樣做必將導致台灣民眾更多人感染新冠肺炎，當中也會有更多人死去。

台灣當局如果想學美國川普政府，疫情越重越支持當權者，是做不到的。「台灣社會不是美國，公眾對新冠疫情的恐厭程度也與美國人不一樣。更何況美國進口大量大陸產的抗疫物資，大陸可謂是美國抗疫工具的最大提供者。」

文章稱，台灣金門等縣市已有願望從大陸引進疫苗，民進黨當局如果就這麼硬撐著，肯定是逆風船。早做調整早主動，希望民進黨當局尚存最後的理性。