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WHA開幕 陸：民進黨堅持台獨，台灣參加政治基礎不復存在

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
第74屆世界衛生大會開幕，中國大陸常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭發言。（新華社）
第74屆世界衛生大會開幕，中國大陸常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭發言。（新華社）

世界衛生大會（WHA）周一起以視訊方式召開，總務委員會和全會分別通過決定，拒絕將個別國家提出「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案納入大會議程，是連續第5年拒絕涉台提案。

香港電台報導，中國大陸常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭發言時重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區參與世衛大會必須按照一個中國原則、通過兩岸協商處理。他批評民進黨當局頑固堅持台獨立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在。

陳旭強調，世衛大會對涉台問題早有定論，個別國家執意提交涉台提案，損害國際抗疫合作和廣大成員國的共同利益。有關國家應停止將衛生問題政治化，停止借台灣問題干涉中國內政，停止干擾大會正常秩序。

陳旭會後向記者表示，個別國家執意搞涉台提案，嚴重違反聯大和世衛大會有關決議所確認的一個中國原則，遭到絕大多數國家的反對。

民進黨 香港 WHA

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