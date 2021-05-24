中國官民追悼袁隆平 不同聲音被打壓

（德國之聲中文網）本周一（5月24日），中國著名農學家袁隆平遺體送別儀式在湖南省長沙市明陽山殯儀館舉行。據報導，儀式上，“袁隆平的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中華人民共和國國旗。”

袁隆平2021年5月22日在長沙逝世，享年91歲。他逝世後，中共總書記習近平對袁隆平做出了高度評價。新華網5月23日報導稱，“習近平高度肯定袁隆平同志為我國糧食安全、農業科技創新、世界糧食發展作出的重大貢獻，並要求廣大黨員、干部和科技工作者向袁隆平同志學習”，“學習他熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民，信念堅定、矢志不渝，勇於創新、朴實無華的高貴品質，學習他以祖國和人民需要為己任，以奉獻祖國和人民為目標，一輩子躬耕田野，腳踏實地把科技論文寫在祖國大地上的崇高風範。”

官方罕見稱非共產黨員的袁隆平“同志”

袁隆平對中國雜交水稻種植做出了開創性貢獻，並因此被譽為“中國雜交水稻之父”。他有中國工程院院士頭銜，也是“共和國勳章”獲得者，不過，袁隆平並非共產黨員，而是一位無黨派人士。引入注目的是，習近平以及中國官方此次對他使用了素來保留給黨內人士的稱呼——“同志”。

袁隆平逝世後，中國官方媒體進行了大量報導。新華網每日電訊還發表題為《建議為袁隆平院士逝世降半旗志哀》的評論，稱“袁隆平先生的貢獻是為全人類做出的貢獻，是世界性的貢獻“，“根據《中華人民共和國國旗法》第15條規定，對中華人民共和國作出傑出貢獻的人逝世，可下半旗志哀。”不過，該建議並未得到中國官方的首肯。

袁隆平逝世的消息周末在中國網民中掀起規模罕見的追思潮，有關袁隆平的話題登上微博等社交媒體的熱搜。但是，在一片緬懷聲中，也出現了一些不受官方歡迎的“雜音”，包括“歐美沒有袁隆平，照樣有飯吃”，“袁隆平的成就被過分誇大”，以及重提“餓死幾千萬”的“三年困難時期(1959-1961）”等等。

有網民寫道，“袁是一位干實事的農業科研人員，有他的成就不可否認。只是受不了那些認為中國人吃飽飯全靠袁的說法，也受不了到現在都不知道曾經的飢荒是人禍不是糧食產量……最受不了的則是那種你不跟風悼念一下，好像你就是無情無義不知感恩之人的道德綁架氛圍！”

“三年困難時期，餓死了幾千萬人啊”

名為子萱的網民轉發了《人民日報》當年報導“早稻畝產三萬六千九百多斤”的圖片寫道，“袁老一生最大的功績，就是將水稻由畝產三萬六千九百多斤降低到了一兩千斤，並告訴大家，那些年中國餓死了幾千萬人!”

2009年4月8日的《廣州日報》在A19版全文刊載對袁隆平的專訪。他提及中共建政後1959至1961年所謂“三年自然災害”是因為虛報“糧食生產問題”導致中國餓死幾千萬人。他在采訪中舉例說，“你們年紀輕不知道，三年困難時期，餓死了幾千萬人啊。大躍進把樹都砍了去，把生態破壞了，1959年大干旱，一年基本上沒有收成，餓死了四五千萬人啊。我看到路上有5個餓殍，倒在田坎旁邊，倒在橋下和路邊，我親眼看見啊，那很淒慘的。”這番言論當時就曾獲得網民的贊許。

不過，重提餓死幾千萬人的歷史顯然不符合中國當今的“主旋律”，也會讓習近平‘臉上無光。習近平曾於2013年初提出，“不能用改革開放後的歷史時期，否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期，否定改革開放後的歷史時期”，俗稱“後三十年不能否定前三十年”。中共中央機關刊物『求是』2019年再次推出這一觀點，並冠以“習近平重磅講話“發表。

上述討論的苗頭很快就被微博關閉部分賬號以及多地警方拘捕網民的消息“剎住”。新浪微博社區管理官方微博5月22日發布消息稱，發現有部分賬號在微博內發布傳播針對功勳英雄人物的謠言、侮辱攻擊等內容，因此對涉事帳號做出關閉賬號一年的處置。中國新聞網24日發布消息稱，微博管理員在之前處理的基礎上，又對發布此類信息的64個賬號做出永久關閉處罰。

新華網5月24日通報稱，廣州、北京、天津、金湖、廈門、日照、蘇州等地警方發布警情通報，嚴厲查處在網絡上“公然侮辱袁老和其他院士“的涉事人。據報導，至少七名網民被刑拘。他們被指發表侮辱袁隆平的言論，造成惡劣影響。據查，網民”勝者為王“的天津網民發表言論稱，”他（袁隆平）閹割水稻，滅絕某些基因，改變了水稻的純潔“，北京網民”南望山下“在網上寫道，“晚上吃大餐紀念一下”，“死個院士，納稅人也可以少花點錢”。蘇州名為“畫家蔣林音”的網民在“袁隆平同志逝世“的新聞下留言“特大喜訊”，“陰謀集團塑造的神”等，也被刑拘調查。

對中國的糧食安全功不可沒

24日的袁隆平遺體送別儀式送別儀式現場並不對公眾開放，但從現場照片和視頻可以看到，有成千上萬的民眾前往殯儀館外獻花，表達悼念之情。送別的隊伍排起長龍，但秩序井然。有家長手裡抱著孩子，有人跪地痛哭。這樣的民眾公開集體哀悼場面數十年來已經極為罕見。

紐約時報以“雜交水稻之父袁隆平去世：幫助世界解決飢荒和貧困”為題發表訃文。文中說：“近幾十年來，中共把袁隆平頌揚為科學家的榜樣：他愛國、致力於解決實際問題，即使到了老年也堅持不懈地努力工作……然而，對一位如此傑出的人來說不同尋常的是，袁隆平從未加入中國共產黨。‘ 我不懂政治，’他2013年對一家中國雜志說。盡管如此，國家通訊社新華社仍在周末的報導中將他稱為‘ 同志’。”

新京報5月23日發表“即便沒吃過雜交稻，也該對袁隆平有崇敬之心”的專欄文章，指出從糧食安全的戰略角度看，袁隆平功不可沒，“袁隆平在雜交水稻科研方面的貢獻是開創性的，而開創性的工作通常都是不完美的。這是科學技術發展的一般規律。而且，關系國計民生基礎的農業科技，會受到更多社會和時代因素的影響，並不是純粹的科學問題……以提高產量為絕對的研究重點，在那個時代是完全可以理解的。”文章還提出，“至於爭論袁隆平是不是這一領域最為傑出的中國雜交水稻專家，意義並不大”，“ 大可不必擔心袁隆平的光芒掩蓋了其他中國水稻專家的卓越貢獻，公眾對袁隆平的深厚敬意不僅屬於他個人，也屬於這個優秀科學家群體。”

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