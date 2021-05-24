美媒指陸武漢病毒研究所2019年11月3人患病？北京否認

針對華爾街日報援引一份未披露的美國情報報告指出，中國大陸武漢病毒研究所的三名研究人員在2019年11月生病並尋求住院治療，其中出現和新冠肺炎與常見季節性疾病一樣的症狀。大陸外交部發言人趙立堅今對此事否認，指出這完全是不符合事實的。

這份美國情報的報告可能進一步提高外界希望更全面調查新冠病毒是否從該實驗室流出的要求。

據陸媒澎湃新聞報導，趙立堅在今日的大陸外交部例行記者會上說，中國科學院武漢病毒研究所於今年3月23日發布了相關聲明，聲明表示，2019年12月30日之前，武漢病毒研究所未接觸過新型冠狀病毒。在今年3月23日前，該所職工和研究生保持新型冠狀病毒零感染。

趙立堅指出，今年1月中國大陸和世衛組織聯合專家組考察了湖北省疾控中心、武漢市疾控中心、武漢病毒研究所等機構，參觀了各類生物安全實驗室與相關機構專家進行深入坦誠的科學交流。經過在中國大陸的實地走訪和深入瞭解，專家組一致認為，關於中國大陸實驗室事件引發病毒這種假說是極為不可能的。

趙立堅強調，疫情和病毒早在2019年下半年多點多地出現的報導愈來愈多，有關德特裡克堡生物基地的種種疑點，以及美國在全球開設200多個生物實驗室的真實目的，也已經引發國際社會高度關注。

趙立堅最後反問，美國不斷炒作實驗室洩漏論，究竟是關心溯源，還是想轉移視線？盼美方有關部門盡快澄清，給世界各國一個滿意的交代。希望有關各方都能像中方一樣，採取科學合作態度，與世衛組織開展溯源合作。