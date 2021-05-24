人口300萬卻勇於槓上北京 陸媒：立陶宛，瘋了嗎？

人口僅約300萬的波羅的海國家立陶宛外交部長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）宣布，退出中國大陸與中東歐國家的跨區域合作機制「17+1」。大陸網路媒體對此的反應是：「立陶宛，瘋了嗎？」中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建則揚言，要讓立陶宛這樣的國家退出後感到後悔。

在立陶宛國會通過決議脫離大陸與中東歐國家的「17+1」合作機制後，蘭斯伯格斯3月初接受媒體採訪時就說，東歐與北京的合作機制對立陶宛「幾乎沒有帶來任何好處」。他強調，立陶宛應考慮什麼才是建立與中國關係最有用的方式。

立陶宛經濟與創新部當時還曾對外表示，立陶宛準備今年底前在台灣開設貿易代表處，以促進與亞洲的經濟外交。

據外電報導，蘭斯伯格斯當地時間本月22日宣布立陶宛退出「17+1」機制的決定，並敦促其他歐洲國家一同退出。他表示，歐盟成員國應放棄「分裂的『17+1』模式」，轉而採取更有效、更團結的「27+1」模式來一致應對中國。

蘭斯伯格斯說，「當歐盟所有成員國和歐盟機構共同行動時，歐盟才是最強大的。」他強調，「27個成員國的團結是歐盟與外部夥伴關係成功的關鍵，與中國之間的關係也不例外。」

立陶宛國會本月20日還通過一項動議，指控北京當局在新疆實施「種族滅絕」，敦促聯合國對新疆「拘留營」展開調查，並要求歐盟委員會重新審查與中國的關係。

環球時報指，「立陶宛這樣一個小國，卻在反華議題上頻頻出頭」。對此，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建認為，立陶宛是一個在安全上高度依賴美國的國家，隨著中美競爭加劇，該國開始重新考慮「站位」（選邊站）。

崔洪建表示，另一方面，立陶宛的舉措也與近期中歐關係緊張有關。大陸今年3月宣布對歐盟有關機構和人員實施製裁，當中一人就是立陶宛國會議員。

但崔洪建告訴《環球時報》，立陶宛退出不會影響「17+1」整體合作和發展。這一機制自2012年成立以來，國際形勢已發生變化、中東歐國家的需求也發生了變化，某些國家退出某種程度有利於「17+1」更好地調整方向。

微信公眾號《補壹刀》則在「立陶宛，瘋了嗎？」的評論中也指出，「一個人口不足300萬、收入水平中等的歐洲小國，為何要如此無禮地對中國發起挑釁？」不少學者認為，美國和俄羅斯因素是大背景。

文章稱，基於歷史原因，立陶宛等波羅的海三國有著強烈的反俄親美情緒。在美國加劇打壓中國、俄中在戰略上走近的雙重因素下，立陶宛對中國的疏離感增強，甚至走向反中、抗中。