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水稻育種專家袁隆平過世 陸：世界巨大損失

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人趙立堅。圖／取自大陸外交部網站

大陸外交部發言人趙立堅今表示，大陸知名水稻育種專家袁隆平逝世，是中國和世界的巨大損失，袁隆平將永遠為人們所緬懷和銘記。而袁隆平畢生奮鬥的夢想，就是讓雜交水稻覆蓋全球，讓所有人不挨餓。中國創造了糧食自給的人間奇跡，也有意願、有能力繼續為全球糧食安全治理作出更大貢獻。

趙立堅今在大陸外交部例行記者會上說，目前中國雜交水稻年種植面積已達2.4億畝，僅每年增產的糧食就可以養活8000萬人。中國用不到世界9%的耕地，養活了世界近1/5的人口，將飯碗牢牢地端在自己手中，這與袁隆平的努力密不可分。

他接著說，在中方自身糧食增產增收的同時，也始終秉持開放和負責任的態度，向世界各國慷慨分享雜交水稻技術。中國雜交水稻技術的輸出與對外開放幾乎同步。1979年，中方首次對外提供了雜交水稻種子。40年後，中國雜交水稻已在亞洲、非洲、美洲的數十個國家和地區推廣種植，年種植面積達800萬公頃。

他又說，40年間，袁隆平和他的研究人員還先後赴印度、巴基斯坦、越南、孟加拉、斯里蘭卡、馬達加斯加、美國等國為水稻研究人員提供建議和諮詢，並通過國際培訓班為80多個發展中國家，培訓超過1.4萬名雜交水稻專業技術人才。

趙立堅 外交部 非洲

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