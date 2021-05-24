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美韓聯合聲明涉台 趙立堅嗆：不要玩火

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

大陸外交部發言人趙立堅今天回應「美韓聯合聲明涉台」時表示，台灣問題純屬中國內政，中方敦促有關國家在台灣問題上謹言慎行，不要玩火。

據澎湃新聞報導，趙立堅表示，中方注意到美韓聯合聲明有關內容，對此表示關切；美韓關係的發展應有利於促進地區和平穩定與發展繁榮，而不是相反，更不應損害包括中國在內的第三方的利益。

趙立堅指出，美韓聯合聲明提及台灣、南海等問題。台灣問題純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，不容任何外部勢力干涉。中方敦促有關國家在台灣問題上謹言慎行，不要玩火。

關於南海問題，他表示，各國依據國際法在南海享有航行與飛越自由，根本不存在問題，有關國家對此心知肚明。

趙立堅強調，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。一個或幾個國家沒有資格單方面定義國際秩序，更沒有資格將自己的標準強加於人。

他說，中方一貫反對有關國家搞針對他國的四邊機制、印太戰略等小圈子，這種做法不得人心，不會得逞，也沒有出路。

趙立堅 聯合國

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