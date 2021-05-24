港交所CEO歐冠昇今履新 將整頓公司文化

港交所行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）今日起履新，合約期為3年，至2024年5月23日止，彭博引述知情人士透露，歐冠昇被主席史美倫賦予整頓公司文化的任務。

報導指出，去年港交所曾爆出一宗賄賂醜聞，並被監管機構審查，主席史美倫認為，曾擔任摩根大通私人銀行國際市場負責人的歐冠昇，在高度監管的大行工作過的背景，具備有力整頓的經驗。

歐冠昇在李小加卸任前，已開始處理高層的內部衝突，例如容許董事會在招聘方面擁有更多控制權，並停止上市與業務部門之間的互動，而董事會期望他優先做好港交所的監管角色。

港交所、香港證監會發言人及歐冠昇均不予置評。

前CEO李小加掌舵港交所11年，任內爆出逾30年來最大起新股貪污醜聞，香港信報報導，港交所上市部IPO審查組前聯席主管楊金隆，以及曾任職多間上市公司董事的上市顧問林楚華，去年3月被廉政公署控告，在多家公司上市申請過程中，涉嫌貪污賄賂及公職人員行為失當，涉款共港幣915萬元。

歐冠昇也將出任港交所董事會常務委員會及企業社會責任委員會成員、聯交所主板及GEM上市委員會當然成員，以及上市政策小組成員。

歐冠昇基本年薪港幣1,000萬元，前行政總裁李小加年薪為港幣931.5萬元。

加入港交所後，歐冠昇連同僱員股份獎勵計劃獲授予約21.17萬股港交所股份，以港交所21日收市報港幣453.6元計算，股份價值約港幣9,605.25萬元。