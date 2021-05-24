聽新聞
test
0:00 / 0:00

港媒：大陸港澳辦將擴編兩個司 法律學者王振民任司長

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
北京清華大學法學院教授王振民曾任中聯辦法律部長。香港星島日報
北京清華大學法學院教授王振民曾任中聯辦法律部長。香港星島日報

港媒披露，大陸國務院港澳事務辦公室將擴大編制，強化力量，擬籌建兩個司，一個涉及維護國家安全，一個涉及宣傳文化，前者將由北京清華大學法學院教授、前香港中聯辦法律部長王振民擔任司長。報導指，此舉展示北京對港維護國安、加強輿論工作的決心，同時也強化港澳辦作為港澳工作中樞機構統籌協調的功能。

據香港星島日報報導，大陸港澳辦擴編籌建兩個司，暫時不清楚具體名稱。目前，港澳辦下設七個正司局級的內設機構，分別是秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司和機關黨委（人事司）。兩個司籌建完成之後，將達九個司。

去年二月，鑒於香港局勢震盪，中共中央港澳工作協調小組升格為中共中央港澳工作領導小組，政協副主席夏寶龍擔任常務副組長並兼任港澳辦主任，首次加入港澳中聯辦主任兼任港澳辦副主任。港澳辦作為港澳領導小組的辦公室職能升格，更加實體化，擴大編制、增添人手勢在必行。

報導稱，港澳辦擴編正式提上議程，擬籌建兩個司，一個涉及維護國家安全，一個涉及宣傳文化，「還不知道具體名稱，其中一個可能叫『新聞司』」。

報導引述消息稱，經歷修例風暴，香港進入「後國安法時代」，港澳辦有必要成立新的內設機構統籌這一工作，內定由北京清華大學港澳研究中心主任、全國港澳研究會副會長王振民執掌。

王振民是基本法專家，曾任人大香港基本法委員會委員、中聯辦法律部部長，去年春天就傳出他借調港澳領導小組，參與制定港區國安法。

修例風暴爆發時，王振民形容「地動山搖」，認為要從大亂到大治，大陸「要對香港的一切概括承擔兜底責任」，香港的國家安全問題必須提上日程。上月十五日，王振民在香港舉辦的全民國家安全教育日演講表示，歷來的民主都有一個先決條件，就是必須維護它所依託的國家的安全，不能損害甚至犧牲它所依託國家的安全為代價而實行選舉。從香港的情況來看，如果「一國」被破壞，「一國」之內的選舉還如何舉行？

目前港澳辦由聯絡司管理港澳在大陸新聞機構和記者事務，承辦新聞發布工作，這一部分業務將劃歸「新聞司」，加大宣傳工作，以及對港澳的輿情掌握。

香港 國安法

延伸閱讀

王定宇「夢到」打BNT快過期疫苗 國民黨：不當房客癡人說夢？

香港醫療人員短缺 官員籲開放海外醫生返港

印傭抵港3月初確 香港本土0確診破功

大陸昨新增本土1例在安徽、境外移入18例

相關新聞

台灣疫情嚴峻 北京提安排大陸疫苗、考慮派專家組赴台

台灣疫情持續升溫，大陸國台辦今日再度表態，為了幫助台灣能夠戰勝疫情，能夠提供包含安排大陸疫苗、考慮向台灣派出疫情防控專家...

深圳多人染英國變種病毒 曾在「高雄出發貨輪」作業

深圳鹽田港近日發現4名新冠肺炎無症狀感染者，4人曾於本月17日共同參與國際貨櫃輪「東方溫哥華」號的作業。大陸《財新網》指...

人口300萬卻勇於槓上北京 陸媒：立陶宛，瘋了嗎？

人口僅約300萬的波羅的海國家立陶宛外交部長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）宣布，退出中國大陸...

多起假訊息集中流竄 學者推測中共對台壓力測試

多起假訊息同步在今天上午流竄，戰略學者林穎佑分析，此次攻擊就像軍事作戰一樣有綿密時間序，加上假冒政府單位的訊息擴散能力強...

中國官民追悼袁隆平 不同聲音被打壓

本周一（5月24日），中國著名農學家袁隆平遺體送別儀式在湖南省長沙市明陽山殯儀館舉行...

甘肅馬拉松參賽者「咬舌保持意識」 口吐白沫獲救

上周六（22日）在中國甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，大批參賽者出現失溫、失蹤等情況，最終造成21人遇難。當日參賽者都被風吹雨打，大家只能抱團取暖，不少人更跌倒受傷流血，其中在賽事中倒地口吐白沫、最終獲救的劉喜兵仍然還在醫院治療，當回想起比賽情況時，他未有透露太多，但雙眼布滿驚惶，只直言「想想還覺得太可怕了」。劉喜兵的跑友稱，能夠撿回一條命全憑運氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。